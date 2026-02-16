ETV Bharat / international

ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലേക്ക്. യുഎസുമായി. രണ്ടാംഘട്ട ആണവ ചര്‍ച്ച നടത്തും. ഒമാനില്‍ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുണ്ടായ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണിത്.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 11:20 AM IST

ടെഹ്‌റാൻ: യുഎസുമായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ആണവ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. നാളെ (ഫെബ്രുവരി 17) ജനീവയിൽ വച്ചാണ് ചർച്ച നടക്കുക. മന്ത്രിയുടെ യാത്ര സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രാലായം തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത്.

അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി ഇന്നലെ (ഫെബ്രവരി 15) ടെഹ്‌റാനിൽ നിന്ന് ജനീവയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രണ്ടാം ഘട്ട ആണവ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനും നിരവധി നയതന്ത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നതിനുമായി നയതന്ത്ര, സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പമുണ്ട്. ഒമാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ചർച്ച എന്ന് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച മസ്‌കറ്റിൽ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുണ്ടായ ആദ്യ റൗണ്ട് പരോക്ഷ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച. ജനീവ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെയും ഒമാനിലെയും പ്രതിനിധികളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി മേധാവി റാഫേൽ ഗ്രോസിയുമായും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ചർച്ച നടത്തും. അതേസമയം യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്‌റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്‌നറും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ട ചർച്ച നടന്നത്. അതേസമയം ചർച്ചയ്‌ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയിട്ടുള്ള ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആണവ കേന്ദ്രം വികസിക്കാനുള്ള ഇറാൻ പദ്ധതി തടയുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇറാനിലുണ്ടായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.

ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായ ഏതൊരു അമേരിക്കൻ ആക്രമണവും ഒരു പ്രാദേശിക യുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ടെഹ്‌റാൻ അമേരിക്കയുമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ സാമ്പത്തിക നയതന്ത്ര ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹമീദ് ഗൻബാരി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യോമയാനം, ഖനനം, എണ്ണ, വാതകം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

