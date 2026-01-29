"യുദ്ധത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നു"; യൂറോപ്പിനെ പരസ്യമായും ഇന്ത്യയെ പരോക്ഷമായും വിമർശിച്ച് യുഎസ്
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ യൂറോപ്പ് പരോക്ഷമായി റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റിൻ്റെ ആരോപണം. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയെ പരോക്ഷമായും യൂറോപ്പിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുമുള്ള അമേരിക്കയുടെ പരാമർശം.
Published : January 29, 2026 at 7:14 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ യൂറോപ്പ് പരോക്ഷമായി റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിമർശിച്ച് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ്. യുദ്ധത്തിനെ യൂറോപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്നും പരസ്യ വിമർശനം. യൂറോപ്പ് "തങ്ങൾക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നു" എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചത്.
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വയം തന്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. റഷ്യയ്ക്ക് പരോക്ഷമായി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാര രീതികൾ തുടരുന്നു. റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച ഇന്ധന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരോക്ഷ മാർഗങ്ങളിലൂടെ റഷ്യൻ എണ്ണ യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് വിമർശിച്ചു.
തങ്ങൾക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിന് യൂറോപ്പ് തന്നെ ധനസഹായം നൽകുന്നു. റഷ്യയിൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഈ സമീപനം യൂറോപ്പിൻ്റെ നയത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ ഉക്രെയ്നെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള വ്യാപാര രീതികള് റഷ്യയിലെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
താരിഫ്, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അമേരിക്കയും ബെൽജിയവും തമ്മിൽ വ്യാപകമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ. ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ഒപ്പു വച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയെ പരോക്ഷമായും യൂറോപ്പിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുമുള്ള അമേരിക്കയുടെ പരാമർശം.
അതേസമയം ഇന്ത്യ- യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറില് ഒപ്പുവച്ചതോടെ ഉത്പാദന മേഖലയിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇനി യൂറോപ്യന് നിർമിത കാറുകളുടെ അടക്കം വില കുത്തനെ കുറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര- വാണിജ്യ മേഖലയിൽ സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കും.
90 ശതമാനം ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തീരുവ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കരാർ ചൊവ്വാഴ്ച (ജനുവരി 27) അവസാനിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിലാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യന് യൂണിയനും ഒപ്പുവച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്നും യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് അൻ്റോണിയോ കോസ്റ്റയും ചേർന്നാണ് കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്.
