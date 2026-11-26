സൗദി-ഹൂതി സംഘർഷം രൂക്ഷം; റിയാദ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കടക്കം 11 പേർക്ക് പരിക്ക്
ചെങ്കടൽ തീരത്തെ പ്രധാന തുറമുഖമായ ജെസാനിലുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തിൽ(Jazan Jeddah Drone Strike) ആളപായമില്ലെന്നും ചെറിയ നാശനഷ്ടം മാത്രമാണുണ്ടായതെന്നും സൗദി സഖ്യസേന
Published : November 26, 2026 at 6:38 AM IST
റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ച് സൗദി അറേബ്യയും യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. ചെങ്കടൽ തീരത്തെ സൗദിയുടെ ജെസാൻ, ജിദ്ദ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് പുറമെ പേർഷ്യൻ കടലിടുക്കിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയിലേക്കും ഹൂതികൾ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. റിയാദ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികൾ തൊടുത്ത രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഏഴ് ഡ്രോണുകളും തകർത്തതായി സൗദി സഖ്യസേന അറിയിച്ചു.
തുറമുഖങ്ങളിലും റാസ് തനൂറയിലും ആക്രമണം
നവംബർ 25ന് ചെങ്കടൽ തീരത്തെ പ്രധാന തുറമുഖമായ ജെസാനിലുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമില്ലെന്നും ചെറിയ നാശനഷ്ടം മാത്രമാണുണ്ടായതെന്നും സൗദി സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന തുടരുകയാണ്. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖമായ ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് പോർട്ടിന് സമീപം ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടതായും സഖ്യസേന വക്താവ് തുർക്കി അൽ മാലിക്കി സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.
പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ തീരത്തെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള സൗദി ആരാംകോയുടെ റാസ് തനൂറ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് നേരെയും ഹൂതികൾ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി. റാസ് തനൂറയിൽ നാല് ഡ്രോണുകൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും മുൻപ് തകർത്തതായും അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നും തുർക്കി അൽ മാലിക്കി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആക്രമണം കൃത്യവും നേരിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നുവെന്നും ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായെന്നും ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീഅ അവകാശപ്പെട്ടു. റാസ് തനൂറ മേഖലയിൽ പുക ഉയരുന്നതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
റിയാദ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്
റിയാദിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായ പിഐഎഫ് ടവറിന് നേരെ ചൊവ്വാഴ്ച ഹൂതികൾ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും രണ്ട് സൗദി പൗരന്മാരും മൂന്ന് നേപ്പാളി പൗരന്മാരും നാല് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റ വിവരം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൗദിയുടെ പൊതുനിക്ഷേപ നിധിയായ പിഐഎഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ ഈ കെട്ടിടത്തിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് റിയാദ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യഹ്യ സരീഅ ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
കെട്ടിടത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ സൗദിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനും വിവിധ പരിപാടികൾ തടസ്സപ്പെടാനും ഇടയായി. സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഗം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഉന്നത ജനറലിനെ സൗദി അറേബ്യ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മാറ്റിയിരുന്നു.
ഹൊദൈദയിലെ പ്രത്യാക്രമണവും മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയും
യെമനിലെ ഹൂതി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹൊദൈദ തുറമുഖത്ത് സൗദി സഖ്യസേന നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സൗദി തുറമുഖങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ തിരിച്ചടിച്ചത്. സിവിലിയന്മാരോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ശേഷമാണ് ഹൊദൈദയിലെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. ഹൊദൈദ തുറമുഖത്തും സമീപത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലും സൗദി ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതി മാധ്യമമായ അൽ മസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹൊദൈദ ആക്രമിച്ചാൽ ജിദ്ദ അടക്കമുള്ള ചെങ്കടൽ തീരത്തെ എല്ലാ സൗദി തുറമുഖങ്ങളും ആക്രമിക്കുമെന്ന് യഹ്യ സരീഅ ടെലഗ്രാമിലൂടെ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സൗദി തുറമുഖങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള സിവിലിയന്മാർ ഉടൻ ഒഴിഞ്ഞുപോകാനും കപ്പൽ കമ്പനികൾ കപ്പലുകൾ മാറ്റാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
യെമനിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ 90 ശതമാനവും എത്തുന്നത് ഹൊദൈദ തുറമുഖം വഴിയാണ്. സംഭരണ ടാങ്കുകളും ക്രെയിനുകളും തകർക്കുന്ന സൗദി ആക്രമണങ്ങൾ തുറമുഖം അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഇടയാക്കിയാൽ യെമനിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി അതീവ ഗുരുതരമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത് വ്യാപക പലായനത്തിനും ഇന്ധനക്ഷാമത്തിനും കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധിക്കും ആക്കം കൂട്ടും.
യെമനിൽ കനത്ത പോരാട്ടം
യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നഗരത്തിൽ വൻ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ സനയിലും 10 പ്രവിശ്യകളിലുമായി സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൗദി സഖ്യസേന 105 വ്യോമാക്രമണങ്ങളും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയതായി ഹൂതി അധികൃതർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം ബുധനാഴ്ച ഹൂതികൾക്കെതിരെ 654 ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള യെമൻ സർക്കാരിൻ്റെ സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.
തായ്സ് നഗരത്തിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 72 മണിക്കൂറായി കനത്ത വ്യോമാക്രമണം തുടരുകയാണ്. മധ്യ തായ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജബൽ സബർ മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ ജബൽ അൽ അറൂസ് പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഹൂതികളുടെ ശ്രമമെന്ന് സർക്കാർ സേന പറയുന്നു. അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ സംഘർഷത്തിനിടെ ജൂലായ് മാസത്തിൽ പൂർണതോതിലുള്ള യുദ്ധം പുനരാരംഭിച്ച ശേഷം ചെങ്കടൽ തീരത്ത് ഹൂതികൾ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി. യെമൻ സർക്കാരിൻ്റെ താത്കാലിക തലസ്ഥാനമായ ഏദനിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ (37 മൈൽ) മാത്രം അകലെയാണ് നിലവിൽ ഹൂതി പോരാളികൾ. ആക്രമണ സാധ്യത നേരിടാൻ ഏദനിൽ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുകയാണെന്ന് യെമൻ സൈനിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
ദുബൈ തീരത്ത് സ്ഫോടനവും ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പും
യുഎഇയിലെ ദുബൈക്ക് 50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (93 കിലോമീറ്റർ) പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കപ്പലിന് സമീപം അജ്ഞാത പ്രൊജക്ടൈൽ പതിച്ച് സ്ഫോടനമുണ്ടായതായി കപ്പലിൻ്റെ കാപ്റ്റൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കോ കപ്പലിന് കേടുപാടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും വലിയ തന്ത്രപരമായ തിരിച്ചടിയേറ്റതായി ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ശത്രുസേനയെ ഏറെ പിന്നിലേക്ക് തുരത്താൻ തങ്ങളുടെ സേന പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- ഇന്ത്യക്ക് മേൽ 25% തീരുവ ചുമത്താൻ അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം; വ്യാപാര കരാറിലെത്തിയാൽ നിരക്ക് കുറയും