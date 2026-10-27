സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രവും ആക്രമിച്ചെന്ന് ഹൂതികള്; റിയാദില് വന് സ്ഫോടനങ്ങളെന്നും റിപ്പോര്ട്ട്
തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നേരെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീ വ്യക്തമാക്കിയത്.
Published : October 27, 2026 at 8:40 PM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര് അവകാശപ്പെട്ടു. തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നേരെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ റിയാദിൽ വൻ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം സൗദി അറേബ്യൻ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഹൂതികൾ വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകൾ പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി തടഞ്ഞുവെന്നാണ് സൗദി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തതായും സൗദി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
റിയാദിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് പുറമെ മറ്റു പ്രമുഖ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. നജ്റാൻ വിമാനത്താവളത്തിലും ഖമീസ് മുഷൈത്തിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് എയർ ബേസിലുമുള്ള രണ്ട് സൈനിക ഗതാഗത വിമാനങ്ങളെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യമിട്ടതായും വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി സൗദി അധികൃതർ നജ്റാൻ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത് എന്നീ തെക്കൻ മേഖലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഇതോടൊപ്പം സൗദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയായ റാസ് തനൂറയ്ക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ അവിടെ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു. റാസ് തനൂറയ്ക്ക് സമീപം തീപിടുത്തമുണ്ടായതായും അത് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഹൂതി ആക്രമണമാണെന്ന കാര്യം സൗദി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
സെപ്തംബർ മുതൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദിയും ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിലെ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുകയും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം കടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.
ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതികൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ 100 കോടി ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ഇസ്രായേലി മാധ്യമമായ 'ഇസ്രായേൽ ഹയോം' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ അടുത്തിടെ നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ടെഹ്റാൻ സന്ദർശനത്തിൽ ഹൂതികളുമായി ധാരണയിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും, പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീർ, തുർക്കി ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി ഇബ്രാഹിം കലിൻ എന്നിവർ ഈ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളികളായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സൗദി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്ഥിരീകരണമൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
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