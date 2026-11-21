ഹുദൈദ തുറമുഖത്ത് സൗദി സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമാക്രമണം; ജിദ്ദ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഹൂതി ഭീഷണി
യെമനിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും (Saudi Coalition Hodeidah Strikes) സാധാരണക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ഹൂതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീഷണി കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കമാണിതെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി
Published : November 21, 2026 at 7:19 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയും യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. യെമൻ്റെ ചെങ്കടൽ തീരത്തുള്ള ഹുദൈദ തുറമുഖത്ത് സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന വെള്ളിയാഴ്ച വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. റിയാദിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ സഖ്യസേന ആകാശത്തുവച്ചുതന്നെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു.
യെമനിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും സാധാരണക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ഹൂതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീഷണി കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കമാണിതെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി. റിയാദിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് ആസ്ഥാനത്ത് ഹൂതി മിസൈൽ പതിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പുതിയ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം രാത്രിയിലും റിയാദിൽ അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും പിന്നീട് വേഗത്തിൽ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആയുധങ്ങളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും കടത്താനും എത്തിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹുദൈദ തുറമുഖത്തെ ഹൂതികളുടെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് തകർത്തതെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് തുർക്കി അൽ മാലിക്കി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തലസ്ഥാനമായ സന, സാദ, തായിസ് മേഖലകളിലും സൈനിക നീക്കം തുടരുകയാണ്. സനയിലെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങളും സൈനിക താവളങ്ങളുമാണ് വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെയും ഡ്രോണുകളിലൂടെയും ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഹുദൈദ തുറമുഖ പരിസരത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ സാധാരണക്കാരോട് സഖ്യസേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
സൗദി തുറമുഖങ്ങൾക്ക് ഹൂതി ഭീഷണി
ഹുദൈദ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ജിദ്ദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ചെങ്കടൽ തുറമുഖങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഹൂതികൾ ഭീഷണി മുഴക്കി. അമേരിക്ക വിദേശ ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള, അൻസാർ അല്ലാഹ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളുടെ സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരി എക്സിലൂടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. യാൻബു, ജിസാൻ, കിങ് ഫഹദ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ തുറമുഖം, ജിദ്ദ തുറമുഖം, റിയാദിലെ സാമ്പത്തിക മേഖല എന്നിവയുടെ ഭൂപടങ്ങൾ വക്താവ് ടെലിഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു. തെക്കൻ സൗദിയിലെ ഷുഖൈഖിലുള്ള വൈദ്യുത നിലയവും ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
സൗദിയുടെ ചെങ്കടൽ തുറമുഖങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും സമീപവാസികളും ഉടൻ ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നും കപ്പൽ കമ്പനികൾ കപ്പലുകൾ മാറ്റണമെന്നും യഹ്യ സരി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ സൗദി വ്യോമപാത ഒഴിവാക്കണമെന്നും എന്നാൽ മുസ്ലിം പുണ്യനഗരങ്ങളായ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും സമീപത്തെ വ്യോമപാതയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യെമനിലെ പോരാട്ടവും തന്ത്രപ്രധാന തുറമുഖങ്ങളും
സഖ്യസേനയുടെ ആക്രമണത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള യെമൻ സർക്കാർ ന്യായീകരിച്ചു. തുറമുഖങ്ങളും സാധാരണക്കാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളും ആയുധക്കടത്തിനുള്ള പാതകളാക്കി ഹൂതികൾ മാറ്റുകയാണെന്ന് യെമൻ മന്ത്രിസഭ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഹൂതികളുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറാൻ വിദഗ്ധർ ഹുദൈദ തുറമുഖത്തുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി യെമൻ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി സലേം അൽ ഔലഖി പറഞ്ഞു.
യെമൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുനിന്ന് മാറി സൗദിയുടെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും തലസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ പാതകൾക്ക് സമീപത്തേക്കും സംഘർഷം വ്യാപിക്കുകയാണ്. ചെങ്കടൽ തീരത്തെ യെമൻ്റെ നാല് തുറമുഖങ്ങളും ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹുദൈദ. സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്ത മോഖ തുറമുഖം അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലെ ആക്രമണത്തിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായി. നവംബർ ആദ്യം സഖ്യസേന നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ റാസ് ഇസ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. 2025 മെയ്, ജൂലായ് മാസങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ സാലിഫ് തുറമുഖത്തിനും നാശനഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൂതികൾ നടത്തിയ വലിയ ആക്രമണത്തിൽ സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമപിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും യെമൻ സർക്കാർ സൈന്യത്തിന് ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കിൻ്റെയും മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായിരുന്നു. കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ദുബാബിലെ സൈനികരെ താത്കാലിക തലസ്ഥാനമായ ഏദനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക തീരദേശ പാതയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഞായറാഴ്ച സർക്കാർ സൈന്യം ഏദന് സമീപത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായി. സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ശക്തികേന്ദ്രമായ ഏദനിലേക്ക് ഹൂതികൾ മുന്നേറുകയാണ്. ഏദന് വടക്കുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രിത നഗരമായ തായിസിനെ ഹൂതികൾ ഉപരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നഗരം ഏദനിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുകയും അവിടെ കുടിവെള്ളത്തിനും ഇന്ധനത്തിനും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഹുദൈദയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനം ചെങ്കടലിലും കപ്പൽ പാതകളിലും സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ആധിപത്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്നും വിരമിച്ച സൗദി ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഹസ്സൻ അൽ ഷെഹ്രി വിലയിരുത്തി. ഹൂതികളുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ ഹുദൈദയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും തുറമുഖത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് തടയാനും കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് നായിഫ് അൽ വഖ വ്യക്തമാക്കി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും ഇറാൻ യുഎസ് പോരും
ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതി, വാഷിങ്ടണുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കൽ എന്നിവയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി രംഗത്തെത്തി. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇറാൻ ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. സമാധാന ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനുമായി ജൂണിൽ യുഎസുമായി ഒപ്പിട്ട ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രം ഇനി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ യുഎസ് ലംഘിച്ചതോടെ സാഹചര്യം വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ച ഏഴ് നിബന്ധനകളും നടപ്പാക്കണമെന്ന് അരാഗ്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക, നാവിക ഉപരോധവും ഇറാനെതിരായ ഉപരോധങ്ങളും പിൻവലിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ സമയപരിധി രണ്ട് ദിവസത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദിവസമായോ രണ്ട് മണിക്കൂറായോ കുറയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന നടപടികൾ വേണമെന്നും യുദ്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കാൻ കരാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അരാഗ്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
60 ശതമാനം സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ ശേഖരം രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്നും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആണവായുധ നിർമാണത്തിന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെന്നും നിലവിലെ നയത്തിന് ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ വാദമെന്നും അരാഗ്ചി സൂചിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ നയം തുടരണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്കും ശക്തമായ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏത് കരാറും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും എങ്കിലും നയതന്ത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വാഷിങ്ടണിന് പൂർണ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന അവകാശവാദം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു.
ഇറാൻ സൈന്യത്തിനും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പണം കണ്ടെത്താനും ഉപരോധം മറികടക്കാനും അനധികൃതമായി എണ്ണ വിൽപന നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് നാല് ഇറാൻ പൗരന്മാർക്ക് മേൽ യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. മുൻ ഐആർജിസി ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫിസറും യുഎസ് ഉപരോധം നേരിടുന്ന മഹാൻ എയർ മേധാവിയുടെ മകനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു. കപ്പലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ശേഖരം തീർന്നതായി യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം
കരയുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഗാസയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് ആറ് പലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചശേഷം ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ പലസ്തീൻകാരുടെ എണ്ണം 74,700 കടന്നു. വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും ഇസ്രയേൽ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയാണെന്ന് യുഎൻഡിപി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലും അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായ ഹാവോലിയാങ് സൂ പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ തൻ്റെ രണ്ടാം സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം നേപ്പിൾസിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയും അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിലെ തിരക്കും തന്നെ ഞെട്ടിച്ചതായി സൂ വ്യക്തമാക്കി. 20 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഗാസയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനത്തിലധികം പേരും മാനുഷിക സഹായത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിയന്തര അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ, മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നിവ യുഎൻ നടത്തിവരുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇസ്രയേൽ സൈന്യവും കുടിയേറ്റക്കാരും ആക്രമണങ്ങളും റെയ്ഡുകളും അറസ്റ്റുകളും തുടരുകയാണെന്ന് പലസ്തീൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ വഫ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റമല്ലയ്ക്ക് വടക്കുകിഴക്കുള്ള ദുറ അൽ ഖാരിക്ക് സമീപം അനധികൃത ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രമായ ബെയ്ത് എല്ലിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ്റെ വെടിയേറ്റ് 42കാരനായ ഹംസ മസൂദ് സലീം അബ്ദോ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു പലസ്തീൻകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുടനീളം നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ മുൻ തടവുകാർ ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 17 പലസ്തീൻകാരെ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുബാസിലും തമ്മൂനിലും ഏകദേശം 20 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവിടെ ഒരു വീട് സൈനിക പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റി.
റമല്ലയ്ക്ക് വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള നബി സാലിഹിൽ ഒലിവ് വിളവെടുക്കുകയായിരുന്ന പലസ്തീൻകാരനെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റക്കാർ വെടിവച്ച് പരിക്കേൽപിച്ചു. ഹെബ്രോണിന് കിഴക്കുള്ള ബെറിനിൽ ഒലിവ് വിളവെടുക്കുകയായിരുന്നവരെയും ബെത്ലഹേമിന് തെക്കുകിഴക്കുള്ള അൽ മനിയയിൽ പലസ്തീൻ ദമ്പതികളെയും കുടിയേറ്റക്കാർ ആക്രമിച്ചു. സമീപത്തെ തുഖുവിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വീടിനും മൂന്ന് കാറുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ജെറിക്കോ, ഹെബ്രോണിന് സമീപമുള്ള ഫവ്വാർ അഭയാർഥി ക്യാമ്പ്, ജെനിന് തെക്കുള്ള ജബ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റെയ്ഡുകളിൽ പലസ്തീൻകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. റമല്ലയിലെ റെയ്ഡിനിടെ കണ്ണീർവാതകം ശ്വസിച്ച് 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. റമല്ലയ്ക്ക് വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള അൽ മസ്റ അൽ ഗർബിയയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഒരു പലസ്തീൻ വീട് പൊളിച്ചുമാറ്റി. വടക്കൻ ജോർദാൻ താഴ്വരയിലെ ഖിർബത്ത് സംറയിൽ കനത്ത മഴയിൽ തകർന്ന കൂടാരങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിൽനിന്ന് താമസക്കാരെ സൈന്യം തടഞ്ഞു.
ലെബനനിലെ യുഎൻ സമാധാന ദൗത്യം
ലെബനനിലെ സമാധാന ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിൻ്റെ സമയത്തെ വത്തിക്കാൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പോൾ റിച്ചാർഡ് ഗല്ലഗർ ചോദ്യം ചെയ്തു. തെക്കൻ ലെബനനിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ലെബനൻ സർക്കാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നേപ്പിൾസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔൺ സൈനിക മേധാവിയായിരുന്നപ്പോൾ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ സഹകരണമില്ലാതെ തെക്കൻ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ സൈന്യത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായി ഗല്ലഗർ ഓർമിച്ചു. ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധീകരിക്കുന്നത് ലെബനൻ സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ആയുധങ്ങളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഭരണകൂടത്തിനായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയ്ക്കാകെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സാന്നിധ്യത്തിനും ലെബനൻ നിർണായകമാണെന്നും രാജ്യത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
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