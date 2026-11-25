ഹുദൈദ തുറമുഖം ആക്രമിച്ച് സൗദി സഖ്യസേന; റിയാദിൽ ഹൂതി ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്
Riyadh Houthi Attack Indians: സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് എത്തിയ രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ സഖ്യസേന ആകാശത്തുവച്ച് തകർത്തു
Published : November 25, 2026 at 6:43 AM IST
സന: യെമനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹുദൈദ തുറമുഖത്തിന് നേരെ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന ആക്രമണം നടത്തി. പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സഖ്യസേന തുറമുഖം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സബ വാർത്താ ഏജൻസിയെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് എത്തിയ രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ സഖ്യസേന ആകാശത്തുവച്ച് തകർത്തു. ഹുദൈദ തുറമുഖത്തിന് പുറമെ, വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സന ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപവും സൗദി സഖ്യസേന വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതി അനുകൂല മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹുദൈദ തുറമുഖത്തുനിന്ന് ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭൂപടത്തിൽ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തിയ മേഖലയിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാർ ഉടൻ ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നാണ് സഖ്യസേനയുടെ സംയുക്ത ഫോഴ്സ് കമാൻഡിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിർദേശം നൽകിയത്. യെമനിലേക്കുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ പ്രധാന കവാടമായ ഹുദൈദ തുറമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത് മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഹൂതികളുടെ ഭീഷണി
ഹുദൈദ തുറമുഖം ആക്രമിച്ചാൽ ജിദ്ദ ഉൾപ്പെടെ ചെങ്കടൽ തീരത്തുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഹൂതികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൗദി തുറമുഖങ്ങളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജീവനക്കാരോടും തൊഴിലാളികളോടും ഉടൻ തന്നെ അവിടെനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഹൂതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തുറമുഖങ്ങളുടെ സമീപത്തുനിന്ന് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കണമെന്നും വിമത സംഘം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, സൗദി തുറമുഖങ്ങളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ അടിയന്തരമായി അവിടെനിന്ന് മാറ്റാൻ എല്ലാ ഷിപ്പിങ് കമ്പനികളോടും ഹൂതികൾ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള രാജ്യാന്തര ചരക്കുനീക്കത്തെയും സമുദ്ര സുരക്ഷയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഹൂതികളുടെ പുതിയ ഭീഷണി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
റിയാദിലെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്
സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. റിയാദിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്ററിലുള്ള ടവറുകളിലൊന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുറമെ രണ്ട് സൗദി പൗരന്മാരും മൂന്ന് നേപ്പാൾ സ്വദേശികളും നാല് ഈജിപ്ത് സ്വദേശികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഹൂതി ഭീകരർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്ററിലെ ടവറിന് നേരെ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കിയതായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സൗദിയുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികൾ താമസിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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