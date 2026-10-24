മക്കയില് വ്യോമ ഭീഷണി; ഹൂതി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്ത് സഖ്യസേന, മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ
നേരത്തെ സൗദിയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും വ്യോമ ഭിഷണി ഉണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
By ANI
Published : October 24, 2026 at 6:03 PM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്ക പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ വ്യോമ ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞുപോയെന്ന് സൗദി അധികൃതർ. നേരത്തെ സൗദിയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും വ്യോമ ഭിഷണി ഉണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞെന്നും പ്രദേശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് മക്ക, ജിദ്ദ, തായിഫ്, യാൻബു തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് അടിയന്ത്ര ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ തായിഫിലേക്കും യാൻബുവിലേക്കും ഹൂതി വിക്ഷേപിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായി സൗദി സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ-മാൽക്കി പറഞ്ഞു.
അപകടം ഒഴിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും ജനങ്ങൾ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് തുടരണമെന്ന് സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ 911 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളോട് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം തായ്സിന് ചുറ്റമുള്ള കിഴക്കൻ മുന്നണിയിൽ സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമൻ സേനയും ഹൂതി വിമതരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പുനരാരംഭിച്ചതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി അറേബ്യയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തിനും ദമ്മാം കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനും നേരെ ഹൂതി വിമതരുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
അരാംകോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തെ പ്രോസസിങ് സെൻ്റർ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആദ്യം ഡ്രോണുകൾ എത്തിയത്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന ഇവയെ ആകാശത്തുവച്ചുതന്നെ തകർത്തു. എന്നാൽ ഡ്രോണിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന കരാർ കമ്പനിയുടെ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ പതിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, രാജ്യത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ തിരിച്ചുവരവ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും കോൺസുലേറ്റും വിമാനക്കമ്പനികളുമായും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായും സജീവമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഈ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മുൻപ് ഒക്ടോബർ 10ന് റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ കിങ് ഖാലിദ്, അബ്ഹ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും 36 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read: പാരീസിൽ ഭീകരാക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്