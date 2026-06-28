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സൗദിയില്‍ ഹെലികോപ്‌ടര്‍ തകര്‍ന്ന് പതിനാല് മരണം

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതര്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Saudi Press Agency 14 dead Saudi Aramco Ministry of Energy
Representative image (ANI)
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By ANI

Published : June 28, 2026 at 6:48 PM IST

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റിയാദ്: സൗദിയില്‍ ഹെലികോപ്‌ടര്‍ തകര്‍ന്ന് പതിനാല് പേര്‍ മരിച്ചു. മരിച്ചവരെല്ലാം സൗദി പൗരന്‍മാരാണെന്ന് സൗദി ഊര്‍ജ്ജമന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് സൗദി പ്രസ്‌ ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു.

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സൗദി അരാംകോ കമ്പനിയുടെ സ്വകാര്യ ഹെലികോപ്‌ടറാണ് തകര്‍ന്ന് വീണത്. റാസ് ടുവാരയില്‍ വച്ചാണ് വിമാനം തകര്‍ന്ന് വീണതെന്ന് രാജ്യത്തെ ഊര്‍ജ്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

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സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതര്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവര്‍ക്ക് രാജ്യം ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കുന്നതായും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കു ചേരുന്നതായും മന്ത്രാലയം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

TAGGED:

SAUDI PRESS AGENCY
14 DEAD
SAUDI ARAMCO
MINISTRY OF ENERGY
HELICOPTER CRASHES IN SAUDI ARABIA

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