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ഇസ്രയേല്‍ വിമാനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് സൗദി അറേബ്യ; പ്രാദേശിക ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ ഭിന്നത വ്യക്തമാക്കുന്ന നടപടി

പലസ്‌തീന് രാഷ്‌ട്രപദവി നല്‍കാതെ ടെല്‍അവീവുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാകില്ലെന്ന ദീര്‍ഘകാല നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന ഉറക്കെയുള്ള റിയാദിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം

SAUDI ARABIA PALESTINE FLYDUBAI ISRAEL
An FlyDubai plane carrying Israeli passengers who had earlier been aboard another FlyDubai aircraft that made an emergency landing in Saudi Arabia approaches Ben Gurion International Airport near Tel Aviv, Israel, on Wednesday (AP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : October 3, 2026 at 4:40 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രികരെ പുറത്തിറക്കാന്‍ സൗദി അറേബ്യ ഇസ്രയേലിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് വലിയ ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രശ്‌നമായി തന്നെ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. വിമാനം ഉത്തര പശ്ചിമ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വിട്ടു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിലെ ഇടിവാണ് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പലസ്‌തീന് സ്വതന്ത്ര രാഷ്‌ട്രപദവി നല്‍കും വരെ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാകില്ലെന്ന റിയാദിന്‍റെ ദീര്‍ഘകാല നിലപാടില്‍ യാതൊരു മാറ്റവും ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒടുവിലത്തെ നടപടിയും.

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ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് സംശയിക്കുന്ന- സഹപൈലറ്റ് വൈമാനികനെ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ അടിയന്തരമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറക്കേണ്ടി വന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ യാത്രികരെ ഈ വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ ഒരു യാത്രാവിമാനം അയച്ചെങ്കിലും ഇത് ലാന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ സൗദി അറേബ്യ അനുമതി നല്‍കിയില്ല.

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ആദ്യം സൂപ്പര്‍ ഹെര്‍ക്കുലീസ് സൈനിക ഗതാഗത വിമാനമാണ് യാത്രികരെ കൊണ്ടുപോകാനായി അയക്കാന്‍ അനുമതി ചോദിച്ചത്. പിന്നീട് വാണിജ്യ വിമാനത്തെ അയക്കാമെന്നായി. എന്നാല്‍ രണ്ട് അഭ്യര്‍ത്ഥനകളും സൗദി അറേബ്യ തള്ളി. യുഎഇ വഴി അയച്ച മറ്റൊരു ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലാണഅ പിന്നീട് 166 യാത്രികരെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്.

മേഖലയില്‍ ഇസ്രയേല്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് സൗദിയെ എത്തിച്ചത്. നേരത്തെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നതായുള്ള സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വീണ്ടും ഇത് പഴയ പടിയായെന്നാണ് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും ചില വിവരങ്ങള്‍ പങ്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധത്തില്‍ ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സൗദിക്ക് രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലോ ഇസ്രയേലുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ആരും പരസ്‌പരം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല. ചില വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടലിനപ്പുറം യാതൊരു ഇടത്തിലും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറല്‍ സാധാരണ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ നടക്കാറുള്ളതാണെന്നും പലസ്‌തീനിലെ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതിയും അറബ് രാജ്യവിദഗ്ദ്ധനുമായ സിക്രുര്‍ റഹ്‌മാന്‍ പറഞ്ഞു. ബന്ധങ്ങളില്ലാത്തത് മൂലമാണ് വിമാനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. അവരുടെ മണ്ണില്‍ ഇസ്രയേലികളെ കാലുകുത്താനും അവര്‍ അനുവദിക്കില്ല. അവര്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ അവരുടേതായ രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയാം. അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപദേശം തേടുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2020ല്‍ മാത്രമാണ് സൗദി അറേബ്യ ഒരു ഇസ്രയേല്‍ വാണിജ്യ വിമാനത്തിന് അവരുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി കടക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. പിന്നീട് രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വ്യോമമേഖല ഇസ്രയേല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്കായി പൂര്‍ണമായും തുറന്ന് കൊടുത്തു.

പലസ്‌തീന്‍ കാര്യത്തില്‍ ഇസ്രയേലിനോട് കടുത്ത നിലപാട് തുടരുമ്പോഴും സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഹൃദ രാജ്യമായ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനോട് നയതന്ത്ര സ്ഥാപനത്തിനുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം ഏറുന്നുണ്ട്. 2020ല്‍ അറബു രാഷ്‌ട്രങ്ങളും ഇസ്രയേലുമായി സാധാരണ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ അമേരിക്കയുടെമധ്യസ്ഥത്തില്‍ തയാറാക്കിയ ഒരു പറ്റം നയതന്ത്ര കരാറുകളടങ്ങിയ അബ്രഹാം അക്കോര്‍ഡ്‌സ് പ്രകാരം ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ ആവശ്യം.

യുഎഇയും ബഹ്‌റൈനും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതിനകം തന്നെ ഈ കരാര്‍ പ്രകാരം അവരുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇസ്രയേല്‍ നടത്തുന്ന നടപടികളാണ് റിയാദുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ വിലങ്ങുതടി. സ്വതന്ത്ര പലസ്‌തീന്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായാലേ അവരുമായി ബന്ധമുള്ളൂ എന്ന കണിശതയിലാണ് സൗദി അറേബ്യ.

സൗദി അറേബ്യ തങ്ങളുടെ ഈ നിലപാടുകള്‍ അടുത്തിടെ നടന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയിലും ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. പലസ്‌തീന്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള ഏതൊരു തരം കുടിയൊഴിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫൈസല്‍ ബിന്‍ ഫര്‍ഹാന്‍ അല്‍ സൗദ് രാജകുമാരന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഗാസമുനമ്പിലെയും വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെയും പലസ്‌തീന്‍ ജനതയെ നിരന്തരം ദ്രോഹിക്കുന്നതും ഈ മേഖലകളിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുന്നുതം ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുന്നതും ഗുരുതര രാജ്യാന്തര നിയമലംഘനങ്ങളും രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലസ്‌തീന്‍ ഭൂമികയില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയും അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ട്രംപാകട്ടെ സൗദി അറേബ്യയുമായി സമാധാനപരമായ ആണവ കരാറിന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഊര്‍ജ്ജ വിഭവങ്ങള്‍ വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യ ആണവ പദ്ധതികള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കയറ്റുമതി ശക്തമാക്കാനും ഇവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആണവ ശക്തിയാകണമന്ന ലക്ഷ്യവും ഇവര്‍ക്കുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഉടമ്പടി നിലവില്‍ വരണമെങ്കില്‍ അബ്രഹാം അക്കോര്‍ഡ്‌സില്‍ സൗദി അറേബ്യ ചേരണമെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ സൗദി അറേബ്യ അതിന് തയാറാകില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇരട്ട രാജ്യ സംവിധാനം നിലവില്‍ വരും വരെ ഇസ്രയേലുമായി സൗദി യാതൊരു ബന്ധത്തിനും തയാറാകില്ലെന്ന് റഹ്‌മാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തങ്ങള്‍ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന പഴികേള്‍ക്കാന്‍ അവര്‍ തയാറല്ല.

ഏതായാലും റിയാദ് ഇസ്രയേല്‍ വിമാനത്തിന് ലാന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ലോകം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. സൗദി വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിന് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതിന് ഇസ്രയേല്‍ നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ ഫ്ലൈദുബായ് സംഭവം വളരെ തൊഴില്‍ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തതെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വക്താവ് ഡോറോണ്‍ സ്‌പൈല്‍മാന്‍ അല്‍ അറേബ്യ ഇംഗ്ലീഷിനോട് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഇസ്രയേലുകാരനും സൗദി അറേബ്യയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇസ്രയേലും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മില്‍ നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാത്തത് ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായി ഇപ്പോള്‍ നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്.

ഇന്ത്യ-പശ്ചിമേഷ്യ-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി സുപ്രധാന വാണിജ്യഅടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതിയാണ്. ഇത് പക്ഷേ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പെട്ടുഴലുകയാണ്. സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലായ്‌മയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക,യുഎഇ, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി, ഇറ്റലി, തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഇടനാഴി ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യം തടസപ്പെട്ടതോടെ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യമാര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാനിലെ സംഘര്‍ഷവും സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൂത്തി ആക്രമണങ്ങളുമാണ് ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇമെക്(IMEC) നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ഇന്ത്യയെയും അറേബ്യന്‍ കടലിടുക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കിഴക്കന്‍ ഇടനാഴിയുമുണ്ട്. ഒപ്പം അറേബ്യന്‍ കടലിടുക്കിനെ യൂറോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വടക്കന്‍ ഇടനാഴിയും.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഊര്‍ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇറാന്‍റെ നിരീക്ഷണ പരിധിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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