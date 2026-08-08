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അമേരിക്ക–ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനിടെ പുതിയ സഖ്യം; സൗദിയും തുർക്കിയും പാകിസ്ഥാനും പ്രതിരോധ കരാറിൽ, ലക്ഷ്യം സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക

സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് സൗദി അറേബ്യയും തുർക്കിയും പാകിസ്ഥാനും. പ്രതിരോധ ശേഷിയും സുരക്ഷാ സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മൂന്നിനുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കും.

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This photograph taken from the southern Lebanese village of Zawtar al-Gharbiyah shows an Israeli tank maneuvering in the nearby village of Zawtar al-Sharqiya (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 8:06 AM IST

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റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ സൗദി അറേബ്യയും തുർക്കിയും പാകിസ്ഥാനും സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ‘മക്ക ജോയിൻ്റ് ഡിഫൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ്’ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. കരാർ പ്രകാരം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കും. പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ കൂട്ടായ പ്രതിരോധ ശേഷിയും സുരക്ഷാ സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് കരാറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

അമേരിക്ക–ഇറാൻ യുദ്ധവും യെമനിലെ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പ്രതിരോധ ധാരണ. ഇറാനും യെമനിലെ ഹൂതി സഖ്യകക്ഷികളും സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ റിയാദ് കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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സൗദി ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയും പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും പുറത്തുവിട്ട സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിലാണ് കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധതയാണ് കരാറിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒരു അംഗരാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിലൂടെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ പ്രതിരോധവും പ്രതിരോധശേഷിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഒരു രാജ്യത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല’; നാറ്റോ ബാധ്യതകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് തുർക്കി

പ്രതിരോധ കരാർ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് തുർക്കി പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. കരാർ നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യങ്ങളോടുള്ള തുർക്കിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് നാറ്റോയിലെ തങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളുമായി കരാർ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നും തുർക്കി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം പുതിയ കരാർ ഒരു സൈനിക അച്ചുതണ്ട് രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കമോ വിഭാഗീയ സഖ്യമോ അല്ലെന്ന് സൗദി അറേബ്യ വ്യക്തമാക്കി. ആണവായുധ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായോ ആയുധ മത്സരവുമായോ കരാറിന് ബന്ധമില്ലെന്നും സൗദി ഉപമന്ത്രി റായിദ് ക്രിംലി പറഞ്ഞു. ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് കരാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ഉപരോധവുമായി യുഎസ്

ഇറാൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധ ഡിജിറ്റൽ ആസ്‌തി ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കുമെതിരെ അമേരിക്ക ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ആഴ്‌ച ആദ്യം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപരോധമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് വക്താവ് ടോമി പിഗോട്ട് പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഡിജിറ്റൽ ആസ്‌തി വിനിമയങ്ങളെയും, അനധികൃത ഡിജിറ്റൽ ആസ്‌തി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒരു ശൃംഖലയുടെ നേതാവിനെയും ഒന്നിലധികം അധികാരപരിധികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് അമേരിക്ക ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തിയത്.

"ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അനധികൃത ഫണ്ടുകൾ നീക്കുന്നതിലൂടെ ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വെളുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന്, ആറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും മേൽ അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഭരണകൂടം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഡിജിറ്റൽ ആസ്‌തി വിനിമയങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധ ഡിജിറ്റൽ ആസ്‌തി പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒരു ശൃംഖലയുടെ നേതാവും, ഒന്നിലധികം അധികാരപരിധിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെയാണ് ഉപരോധമെന്ന്" പിഗോട്ട് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സിന്‍റെയും അനുബന്ധ ശാഖകളുടെയും സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് 15 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വരെ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക, പെട്രോളിയം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ 13902, തീവ്രവാദ ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉപരോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ അതോറിറ്റിയായ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ 13224 എന്നീ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ഉപരോധങ്ങളെന്ന് പിഗോട്ട് പറഞ്ഞു.

ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം "വളരെ വേഗം" തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുഎസിൻ്റെ ഉപരോധമെന്നത് യുഎസ് ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുന്നതാണെന്നാണ് നയതന്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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TAGGED:

US IRAN CONFLICT
JOINT DEFENCE AGREEMENT
MIDDLE EAST CONFLICT
PAKISTAN SIGN JOINT DEFENCE PACT
SAUDI TURKEY PAKISTAN JOINT DEFENCE

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