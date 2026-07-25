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യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി സൗദി അറേബ്യ; കനത്ത തിരിച്ചടിയെന്ന് ഹൂതികൾ

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഹൊദൈദ ലക്ഷ്യമാക്കി സൗദി സഖ്യസേന ആക്രമണം നടത്തിയത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ സൈനിക നീക്കം

SAUDI STRIKES TARGET HODEIDAH YEMENI HODEIDAH SAUDI ATTCK ON YEMENI HODEIDAH YEMENI CONFLICT
Representational Image (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 10:07 AM IST

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സന: യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹൊദൈദ നഗരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യോമാക്രമണം. ചെങ്കടലിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് നടപടിയെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഹൂതി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഹൊദൈദ ലക്ഷ്യമാക്കി സൗദി സഖ്യസേന ആക്രമണം നടത്തിയത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ സൈനിക നീക്കം. ഹൊദൈദയെ ലക്ഷ്യം വച്ചതിലൂടെ വരും നാളുകളിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൗദി ഭരണകൂടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹൂതി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിന് പകരമായി ആക്രമണം എന്നതായിരിക്കും തങ്ങളുടെ നയമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് സൗദി സേന ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അൽ മസീറ ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യെമൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള കമാരൻ ദ്വീപിലും ആക്രമണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഹൊദൈദ തുറമുഖത്ത് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി ദൃക്‌സാക്ഷികളെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് തകർത്തതെന്നും തുറമുഖത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടില്ലെന്നും സൗദി സഖ്യസേന വിശദീകരിച്ചു.

തുറമുഖങ്ങൾ തുറന്നുകിടക്കും
ഹൊദൈദ, റാസ് ഈസ, സലീഫ് തുടങ്ങിയ യെമനിലെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളും സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് യാതൊരു തടസവുമില്ലെന്നും സൗദി സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഭീരുത്വവും നിരുത്തരവാദപരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളെയും താത്പര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഹൂതികൾ ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങൾ തുടർന്നാൽ ഒട്ടും മടിക്കാതെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വടക്കൻ യെമനിലേക്ക് വാണിജ്യ, മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ആശ്രയമാണ് ഹൊദൈദ തുറമുഖം.

സംഘർഷത്തിന് പിന്നിൽ
ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികൾ യെമൻ്റെ തലസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 2015ലാണ് സൗദി അറേബ്യ യെമനിൽ സൈനിക ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചത്. ഏഴ് വർഷത്തോളം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പട്ടിണി, രോഗങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2022ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിലൂടെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂലൈ 13ന് സൗദി വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണവും സൗദി കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപരോധവും വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തി. തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ സൗദി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ജൂലൈ 13ലെ നടപടിയെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ വിശദീകരണം. യെമനിൽ സൗദി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന് പകരമായാണ് നാവിക ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സൗദി അറേബ്യ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു.

അതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ചെങ്കടലിൽ വച്ച് എൻസിസി മാസ എന്ന സൗദി കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. കപ്പലിൻ്റെ പുറംഭാഗത്ത് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി സൗദി ഗതാഗത അതോറിറ്റിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ എസ്പിഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കപ്പലും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം കപ്പൽ യാത്ര തുടർന്നതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച സൗദി ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

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TAGGED:

HOUTHI REBELS IN YEMEN
RED SEA SHIP ATTACKS
SAUDI COALITION AIRSTRIKES
MIDDLE EAST CONFLICT UPDATES
SAUDI ARABIA YEMEN STRIKES

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