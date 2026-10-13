സൗദിയിൽ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം; ഖമീസ് മുഷൈത്തിന് നേരെയെത്തിയ രണ്ട് മിസൈലുകൾ തകർത്തു
ഭീകരരായ ഹൂതികൾ ഖമീസ് മുഷൈത്തിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സഖ്യസേന വക്താവ് തുർക്കി അൽ മാലികി
Published : October 13, 2026 at 6:28 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖമീസ് മുഷൈത്ത് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ ഹൂതി വിമതർ തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്തെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന. രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ മിസൈൽ ആക്രമണവും പ്രതിരോധിച്ചത്.
ഭീകരരായ ഹൂതികൾ ഖമീസ് മുഷൈത്തിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി സഖ്യസേന വക്താവ് തുർക്കി അൽ മാലികി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഖമീസ് മുഷൈത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ താമസക്കാർക്ക് സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് അപകടാവസ്ഥ മാറിയെന്നും, സുരക്ഷയ്ക്കായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ 998 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. റിയാദിന് നേരെ വന്ന മറ്റൊരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും സഖ്യസേന തകർത്തിരുന്നു.
ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം
അതേസമയം, റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണവും ഖമീസ് മുഷൈത്ത് വ്യോമതാവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണവും നടത്തിയതായി ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരി അവകാശപ്പെട്ടു. മക്ക, മദീന എന്നീ പുണ്യനഗരങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളും വ്യോമാതിർത്തികളും ഒഴികെ സൗദിയിലെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും, ഇവിടേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ
റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തെ തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ അപലപിച്ചു. ഉംറ തീർഥാടകർ ഉൾപ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരോട് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം, സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അവിഭാജ്യമാണെന്നും, സൗദിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം യുഎഇയുടെയും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നും യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് അൻവർ ഗർഗാഷ് പ്രതികരിച്ചു. സുരക്ഷാ പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ സംയുക്ത ഗൾഫ് നടപടികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
സൗദിയിലെ സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതിന് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിയാദിലെ യുഎസ് എംബസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തകർക്കുന്നതിൻ്റെയോ അവ പതിക്കുന്നതിൻ്റെയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും നിയമനടപടികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് സൗദി അധികൃതർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യെമൻ അതിർത്തിയുടെ ഇരുപത് മൈൽ ചുറ്റളവിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് യുഎസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.
ഹൂതികൾക്കെതിരെ യെമൻ സർക്കാർ സേനയും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഡോൺ ഓഫ് യെമൻ കാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി 1879 ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി യെമൻ സൈനിക വക്താവ് മജീദ് അൽ നുസൈലി പറഞ്ഞു. 380 സൈനിക വാഹനങ്ങൾ തകർത്തതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒക്ടോബർ പത്തിന് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ കിങ് ഖാലിദ്, അബഹ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും 36 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read:- ആക്രമണം തുടർന്ന് ഹൂതികൾ; റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള അറുപത് ശതമാനം സര്വീസുകളും റദ്ദാക്കിയേക്കും