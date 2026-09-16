മക്ക ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; തകർത്തെറിഞ്ഞ് സൗദി സൈന്യം
സൗദിയുടെ തെക്കൻ നഗരങ്ങളായ ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, അബഹ, തായിഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു
Published : September 16, 2026 at 8:19 AM IST
റിയാദ്: ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ പുണ്യനഗരമായ മക്ക ലക്ഷ്യമാക്കി യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ തൊടുത്തുവിട്ട ഡ്രോൺ സൗദി അറേബ്യൻ സേന തകർത്തു. ആക്രമണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മക്കയിലും ജിദ്ദയിലും തായിഫിലും സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. 2017ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മക്കയിൽ ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മക്കയിലെ നിയന്ത്രിത വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടതെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന വക്താവ് തുർക്കി അൽ മാലികി അറിയിച്ചു. തീർഥാടകരെ ഭയപ്പെടുത്താനും സാധാരണക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും ഇരു ഹറമുകളുടെയും തീർഥാടകരുടെയും സുരക്ഷ തങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിഗണനയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മക്കയോ മറ്റ് ഇസ്ലാമിക പുണ്യസ്ഥലങ്ങളോ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്നും സൗദിയുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും ഹൂതി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ യെമനിലെ സാബ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചു.
മക്കയ്ക്ക് പുറമെ ജിദ്ദ, തായിഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലും നൽകിയ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് മിനിറ്റുകൾക്കകം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സൗദിയുടെ തെക്കൻ നഗരങ്ങളായ ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, അബഹ, തായിഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഏഴ് വീടുകൾക്കും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഖമീസ് മുഷൈത്തിലെ കിങ് ഖാലിദ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം നടന്നതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗദി 50ലധികം വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി.
2014ൽ യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സന ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 2015ൽ സൗദി സഖ്യസേന ഇടപെടുകയായിരുന്നു. 2022 ഏപ്രിലിൽ യുഎൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ സൗദി കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. ചെങ്കടൽ തീരവും ബാബ് അൽ മൻദബ് കടലിടുക്കും നിലവിൽ ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ യെമനിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ എട്ട് സർക്കാർ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പുതിയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 93,864 പേർക്ക് വീടുവിട്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതായി യുഎൻ മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതിക്കാരായ സൗദിയുടെ എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണം എണ്ണവില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലെത്താൻ കാരണമായി. യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബാബ് അൽ മൻദബിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നിർണായകമാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ്റെ അഭ്യർഥന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിരസിച്ചതായി അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഈജിപ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
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ഇറാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഉപരോധം പിൻവലിക്കുക, യുദ്ധനഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക തുടങ്ങിയ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ സുരക്ഷാ മേധാവി മൊഹ്സിൻ റെസായി എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. യെമൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും ഹൂതികൾ സ്വതന്ത്രമായാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മാഈൽ ബഖായി പറഞ്ഞു. സൗദി തങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ തിരിച്ചടി തുടരുമെന്ന് ഹൂതി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ഹാസിം അൽ അസദ് വ്യക്തമാക്കി.
മക്കയിലെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രണ്ട് ബില്യൺ മുസ്ലിംകൾ പ്രാർഥനയ്ക്കായി തിരിയുന്ന കഅ്ബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മക്കയിലാണ്. ഈ വർഷം മേയ് അവസാനത്തോടെ നടന്ന ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്കായി 1.7 ദശലക്ഷം തീർഥാടകരാണ് സൗദിയിൽ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 11.7 ദശലക്ഷം പേർ ഉംറ നിർവഹിക്കാനും എത്തിയിരുന്നു. 2020ലെ കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നിലവിലെ ആക്രമണങ്ങൾ മക്കയിലേക്കുള്ള തീർഥാടനത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
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