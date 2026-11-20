റിയാദിലെ ഹൂതി മിസൈൽ ആക്രമണം; യെമനിലെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തകർത്ത് സൗദിയുടെ തിരിച്ചടി
സൗദി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിയാദിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്
Published : November 20, 2026 at 8:08 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതികൾ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി സൗദി സഖ്യസേന. റിയാദിലെ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് ടവറിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തിയ യെമനിലെ ദമാറിലുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സൗദി തകർത്തു.
സൗദി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിയാദിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ മിസൈലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഭാഗികമായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി സൗദി സഖ്യസേന പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് നിലകൾ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ജനാലകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ള ലോഹനിർമിത ഘടനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്കും വളവുകളും കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് റിയാദിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ ഇന്നലെതന്നെ അടച്ചു. പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നവരെ അവിടെനിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സംഭവസ്ഥലത്ത് ആംബുലൻസുകളും അഗ്നിശമന സേന വാഹനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ്റെ വിഷൻ 2030 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ വൻകിട വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പരമാധികാര നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമാണ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട്. യെമനിൽ സൗദി അനുകൂല സേനകൾക്കെതിരെ ഹൂതികൾ സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
തിരിച്ചടിച്ച് സൗദി; ഭീഷണി തുടർന്ന് ഹൂതികൾ
സൗദിയിലെ വ്യാപാര-സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന ആക്രമണത്തെ യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സൗദി, ഇന്നലെ രാത്രിതന്നെ യെമനിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി. റിയാദിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തിയ ദമാറിലെ മിസൈൽ ലോഞ്ച് പാഡ് നേരിട്ട് ആക്രമിച്ച് തകർത്തതായി സൗദി സഖ്യസേന അവകാശപ്പെട്ടു.
ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയിൽ സൗദി വിമാനങ്ങൾ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതി വാർത്ത ഏജൻസിയായ സബ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ യെമനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി സൗദി നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം, സൗദിയുടെ തിരിച്ചടികൊണ്ട് അടങ്ങില്ലെന്നും റിയാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ഹൂതി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണമോ റിപ്പോർട്ടുകളോ വന്നിട്ടില്ല.
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം
സൗദി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ടിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്. നവംബർ എട്ടിന് സൗദി എണ്ണക്കമ്പനിയായ സൗദി അരാംകോയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് നേരെയും മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ആളപായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അമേരിക്ക ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹൂതികൾ, യെമനിലെ യുദ്ധം വീണ്ടും ആരംഭിച്ച ജൂലായ് മുതൽ സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും എണ്ണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്.
യെമനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരാൻ സൗദി അറേബ്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതോടെ ഹൂതി വിമതരും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വെറും പ്രതിരോധത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഭീഷണികളുടെ ഉറവിടങ്ങളെത്തന്നെ സൗദി നേരിടണമെന്ന് സൗദി അക്കാദമിക് വിദഗ്ധനും സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ നയീഫ് അൽ വഖാ എംബിഎന്നിനോട് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷിയും തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള കരുത്തും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൗദി-ഹൂതി ഏറ്റുമുട്ടലും യുഎസ് സൈനിക മേധാവിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും
ഹൂതികളുമായുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ആറുമാസം വരെ നീണ്ടുനിന്നേക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സൗദി അധികൃതരെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനിടെ, സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബുധനാഴ്ച റിയാദിൽ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മേധാവി അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യെമനിലെ സംഘർഷം പുനരാരംഭിച്ചതിനുശേഷം കൂപ്പർ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് മൂന്നാം തവണയാണ്.
ഹൂതികൾക്കെതിരായ സൗദി സൈനിക നീക്കത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്. സൗദിയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളെയും ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യം. യെമനിൽ ഹൂതികളുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സൗദിയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കുള്ള പിന്തുണ വർധിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സൈനികശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തി ഹൂതികൾക്കെതിരായ സൈനിക സമ്മർദം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം.
യെമനിലെ താത്കാലിക തലസ്ഥാനമായ ഏദൻ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് ഹൂതി വിരുദ്ധ സേനയുടെ പ്രധാന മുൻഗണനയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഹൂതികളുമായി ചർച്ചകൾക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് യെമൻ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും ഹൂതി വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് അവരുടെ സൈനികശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന് നയീഫ് അൽ വഖാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, ഏദനിലേക്ക് ഹൂതികൾ എത്താതിരിക്കാൻ യെമൻ സർക്കാർ സേന അവിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെങ്കടലിലെ പ്രധാന കപ്പൽ പാതയായ ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കിന് സമീപം നേരത്തെ തിരിച്ചുപിടിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ഞായറാഴ്ച പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ ഹൂതികൾ കപ്പൽ പാതയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ഡോൺ ഓഫ് യെമൻ എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇതിന് പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച ഹൂതി വിരുദ്ധ സഖ്യസേനയുടെ കമാൻഡറെ സൗദി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി.
സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയില്ല
യെമനിലെ സംഘർഷത്തിനൊപ്പം ഗൾഫ് മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ ഖേഷ്ം ദ്വീപിൽ അമേരിക്ക ചൊവ്വാഴ്ച ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ ബഹ്റൈനിലേക്കും കുവൈറ്റിലേക്കും മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് മേഖലയിൽ വിശാലമായ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമായത്.
ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഖത്തറിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇതുവരെ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടില്ല. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ധാരണയിലെത്തിയതിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. യെമൻ സംഘർഷത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചത് 2015ലാണ്.
ഹൂതികൾ സനയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് യെമൻ സർക്കാരിനെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിക്കാനായിരുന്നു സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബ് സഖ്യസേനയുടെ ഇടപെടൽ. 2022ൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷം വേനൽക്കാലം വരെ വെടിനിർത്തൽ നിലനിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വീണ്ടും യുദ്ധം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
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