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റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും ഹൂതികളുടെ ആക്രമണം, പ്രതിരോധിച്ചെന്ന് സൗദി സഖ്യ സേന

റിയാദിന് പുറമെ ചെങ്കടൽ തീരത്തെ പ്രമുഖ തുറമുഖ നഗരമായ യാൻബുവിലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും തായിഫ്, ബൈഷ്, ഫറാസാൻ എന്നിവിടങ്ങളെയും ഹൂതി ആക്രമണം

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Supporters of Yemen's Houthi rebels raise their rifles during a rally in support of the group and to protest Saudi Arabia's accusation that the Houthis targeted Islam's holiest site of Mecca, in Sanaa, Yemen, (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2026 at 10:13 AM IST

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റിയാദ്‌: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണശ്രമം സൗദി സഖ്യസേന പരാജയപ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. റിയാദിൽ വൻ സ്ഫോടന ശബ്‌ദം കേട്ടതായും വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം പുക ഉയർന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്‌ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് സഖ്യസേന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

റിയാദിന് പുറമെ ചെങ്കടൽ തീരത്തെ പ്രമുഖ തുറമുഖ നഗരമായ യാൻബുവിലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും തായിഫ്, ബൈഷ്, ഫറാസാൻ എന്നിവിടങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണശ്രമങ്ങളും പ്രതിരോധിച്ചതായി സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി. മുൻനിര എണ്ണക്കമ്പനിയായ അരാംകോയുടെ യാൻബുവിലെ പൈപ്പ്‌ലൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നും വലിയ തോതിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായതായും ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതിന് തെളിവുകളില്ല. വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഇതുവരെ അരാംകോ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

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ക്രൂസ് മിസൈലുകളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരീ അറിയിച്ചു. യെമനിലെ വിമത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സന നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൗദി സഖ്യസേന നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അതിരൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്‌ച ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ സഖ്യസേന തകർത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് സൗദിയിലുണ്ടായിരുന്ന യെമൻ സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ബുധനാഴ്‌ച മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ടും ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമം ഉണ്ടായതായി സൗദി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ ഇസ്‌ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പുണ്യനഗരമായ മക്കയെ ആക്രമിക്കാനും ഹൂത്തികൾ ശ്രമിച്ചെന്ന് സൗദി അറേബ്യ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ "ചുവപ്പ് രേഖ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹൂത്തികൾ ഈ അവകാശ വാദത്തെ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു. പ്രതിരോധ മിസൈലുകളുടെ ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന സൗദി അറേബ്യ, വ്യോമപ്രതിരോധ സഹായത്തിനായി ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ, പാകിസ്താൻ, ഈജിപ്‌ത്‌ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയതായാണ് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അതിനിടെ, യെമനിൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സൗദി അനുകൂല സർക്കാരും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തരയുദ്ധം വീണ്ടും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കടൽ തീരത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മൊഖാ തുറമുഖവും ബാബ് എൽ-മന്ദേബ് കടലിടുക്കിലെ ദ്വീപുകളും ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ആഗോള കപ്പൽ ഗതാഗത മേഖലയിലും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി കപ്പലുകളെ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ വിശദീകരണം.

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TAGGED:

MIDEAST WARS YEMEN
SAUDI ARABIA HOUTHI
HOUTHI ATTACK ON SAUDI ARABIA
SAUDI ARABIA CONFIRMS ATTACK
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