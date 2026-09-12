സൗദിക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; തന്ത്രപ്രധാന ദ്വീപ് പിടിച്ച് ഹൂതികൾ, എണ്ണവില കുതിക്കുന്നു
റിയാദ്, മദീന മേഖലകളിലെ പൈപ്പ്ലൈനുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു
Published : September 12, 2026 at 6:35 AM IST
റിയാദ്: ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് എണ്ണ പൈപ്പ്ലൈൻ താത്കാലികമായി അടച്ചു. ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച സൗദി, ഇറാഖ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് തൽക്കാലം തിരിച്ചടിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ചെങ്കടലിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ദ്വീപ് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ പിടിച്ചെടുത്തത് മേഖലയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
റിയാദ്, മദീന മേഖലകളിലെ പൈപ്പ്ലൈനുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പൈപ്പ്ലൈൻ അടച്ചതെന്ന് ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന പരിഗണിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. സൗദിയുടെ തീരുമാനത്തെ ഇറാഖ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച ഇറാഖ് സായുധ സേന വക്താവ് സബാഹ് അൽ നുമാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർക്കുന്ന നടപടികൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ മെയ്സാനിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ സൈനിക കമാൻഡറെ ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്താക്കി.
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഷിയ അൽ സുഡാനി പ്രത്യേക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗദിയുടെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ജൂലൈയിൽ സൗദി അറേബ്യയും അമേരിക്കയും ഇറാഖിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് നേരെ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഹൂതികൾ ഇറാഖിലെ സായുധ സംഘങ്ങളെ സഹായിച്ചതായി പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അപലപിച്ച് ജിസിസി
ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽബുദൈവി പറഞ്ഞു. സൗദിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അഖണ്ഡതയ്ക്കും നേരെയുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സൗദി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും ജിസിസിയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മദീനയ്ക്ക് സമീപം കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ കോപ്പർനിക്കസ് സെൻ്റിനൽ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ ഭീഷണിയുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പകരമായി സൗദി കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത് 1980-കളിൽ നിർമിച്ച ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈനിനെയാണ്. ജൂൺ ആദ്യത്തോടെ ചെങ്കടൽ തുറമുഖത്ത് നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി പ്രതിദിനം അഞ്ച് ദശലക്ഷം ബാരലിലധികമായി സൗദി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ചെങ്കടലിൽ ഹൂതി മുന്നേറ്റം
ഇതിനിടെ ചെങ്കടലിൻ്റെ തെക്കൻ കവാടമായ ബാബ് എൽ മണ്ടേബ് കടലിടുക്കിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മയൂൺ (പെരിം) ദ്വീപ് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ പിടിച്ചെടുത്തു. ലോകത്തിലെ പ്രധാന കപ്പൽ പാതകളിലൊന്നാണിത്. വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റമാണിത്. സൗദി കപ്പലുകൾ ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്ക് കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് ഹൂതി സായുധ സേന പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗദിക്കെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഹൂതികളുടെ മുന്നേറ്റം ആഗോള വിപണിയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. അതേസമയം മോഖ തുറമുഖം ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് തടയാൻ സൗദി വ്യോമസേന ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് യെമൻ സർക്കാരിനെ ഞെട്ടിച്ചു. യെമൻ സൈന്യവും സഖ്യസേനകളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയാണ് ഹൂതികൾക്ക് സഹായകമായതെന്ന് മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നാവിക സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണ് തങ്ങളെന്ന് യെമൻ ദേശീയ പ്രതിരോധ കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി. സൗദിക്കെതിരായ ഹൂതികളുടെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളെ കൗൺസിൽ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജൂലൈയിൽ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ചെങ്കടലിലെ സൗദി കപ്പലുകൾക്കും സൗദിക്കുള്ളിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യെമൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൗദി ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഉപരോധത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണിതെന്ന് വിമതർ പറഞ്ഞു.
2023 അവസാനത്തോടെ ഹൂതി ആക്രമണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ബാബ് അൽ മണ്ടേബ് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം 60 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ സൂയസ് കനാൽ വഴിയോ ഈജിപ്തിലൂടെയുള്ള പൈപ്പ്ലൈൻ വഴിയോ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകാൻ സൗദി നിർബന്ധിതരായി. അതിനിടെ ഹൂതി മേഖലകളിലെ സൗദി ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുമായുള്ള ഏത് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിലും യെമനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് വക്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ചർച്ചകൾക്ക് എപ്പോഴും അവസരമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സൗദി, സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും പ്രതികരിച്ചു. സ്ഥിരത വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചിയും സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ അൽ സൗദും ചർച്ച നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
രൂക്ഷമായി അഭയാർഥി പ്രതിസന്ധി
യെമനിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെയുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളിൽ 46,000-ത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി യുഎൻ മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കിട്ടിയതുമെടുത്ത് പലായനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ മിഷൻ ചീഫ് അബ്ദുസത്താർ എസോവ് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പലായനം ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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മോഖയിലെ ആശുപത്രിയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും പോയെങ്കിലും ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടരാനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ ലൂ കോർമാക് വ്യക്തമാക്കി. 2022 മുതൽ യെമൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് താത്കാലിക വിരാമമിട്ട വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണ്. അറബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യമായ യെമനിലെ നാല് കോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. 2014-ൽ ആരംഭിച്ച യെമൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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