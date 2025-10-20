ETV Bharat / international

ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത, 50 വര്‍ഷത്തെ കഫാല സമ്പ്രദായം റദ്ദാക്കി സൗദി, നേട്ടങ്ങള്‍ അറിയാം

പ്രവാസികള്‍ക്ക് കോളടിച്ചു... വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും തൊഴിൽ അവകാശങ്ങളും ഒരൊറ്റ കമ്പനിയിലോ തൊഴിലുടമയിലോ ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ലേബർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചട്ടക്കൂട് സൗദി ഭരണകൂടം റദ്ദാക്കി.

Representational Image (AFP)
Published : October 20, 2025 at 1:52 PM IST

ജിദ്ദ: 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള കഫാല സമ്പ്രദായം സൗദി അറേബ്യ ഔദ്യോഗികമായി നിർത്തലാക്കി. വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും തൊഴിൽ അവകാശങ്ങളും ഒരൊറ്റ കമ്പനിയിലോ തൊഴിലുടമയിലോ ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ലേബർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചട്ടക്കൂടാണ് സൗദി ഭരണകൂടം റദ്ദാക്കിയത്.

ഈ മാറ്റം 2025 ജൂണിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ഔദ്യോഗികമായി നിർത്തലാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കഫാല സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ 13 ദശലക്ഷത്തിലധികം വിദേശ തൊഴിലാളികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകള്‍.

എന്താണ് കഫാല സമ്പ്രദായം?

അറബിയിൽ 'സ്പോൺസർഷിപ്പ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഫാല സംവിധാനം, 1950-കൾ മുതൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരുന്ന ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാർഗമായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കഫാല സംവിധാനം സാധാരണമാണ്. ഈ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ നിയമപരമായ പദവി അവരുടെ കമ്പനിയുമായി (കഫീൽ) നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇത് കമ്പനിക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ മേൽ കൂടുതൽ അധികാരം നൽകി. കഫാല സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കമ്പനിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ജോലി മാറാനോ രാജ്യം വിടാനോ നിയമസഹായം സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇത് തൊഴിലാളികളെ വ്യാപകമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. 50 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഈ സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പോള്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞത്.

എന്തിനാണ് കഫാല സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത്?

വിദേശ തൊഴിലാളിയുടെ നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ ഉത്തരവാദിത്തം (വിസ, റെസിഡൻസി സ്റ്റാറ്റസ് ഉൾപ്പെടെ) അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കോ വ്യക്തിക്കോ നേരിട്ട് കൈമാറുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, തൊഴിലാളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കഫീലിനായിരുന്നു.

കഫീൽ വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ ജോലികളും തൊഴിലാളിയെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കാലക്രമേണ, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നു. ചില തൊഴിലാളികള്‍ അടിമത്ത ജീവിതം നയിക്കാൻ വരെ നിർബന്ധിതരായെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും പുതുജീവിതം നയിക്കാനും ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ പ്രവാസികള്‍ക്ക് സാധിക്കും.

ഗുണങ്ങള്‍

സൗദി അറേബ്യയുടെ സമീപകാല തൊഴിൽ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ കഫാല സമ്പ്രദായത്തിന് പകരം ഒരു കരാർ തൊഴിൽ മാതൃക കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി (SPA) പ്രകാരം, പുതിയ സംവിധാനം വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ നിലവിലെ തൊഴിലുടമയുടെയോ കഫീലിൻ്റെയോ (തൊഴിലുടമ) അനുമതിയില്ലാതെ പുതിയ കമ്പനിയിൽ ചേരാൻ സാധിക്കും.

തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്‌സിറ്റ് വിസയില്ലാതെ രാജ്യം വിടാൻ സാധിക്കും. മുമ്പ് ലഭ്യമല്ലാത്ത നിയമപരമായ പരിരക്ഷകൾ പ്രവാസികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. വിഷൻ 2030 പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യയില്‍ പരിഷ്‌കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കഫാല സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത്. മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുന്നതാണ് ഈ മാറ്റം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

