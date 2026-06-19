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ഹോർമുസ് തുറന്നു, ഇറാൻ ഉപരോധം നീക്കി അമേരിക്ക; ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിൽ വൻ കുതിപ്പ്!

ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധങ്ങള്‍ നീക്കി അമേരിക്ക. ഇതിന് പിന്നാലെ ഹോര്‍മുസ്‌ തുറന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓഹരി വിപണികൾ വലിയ നേട്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

IRAN ISRAEL US WAR STRAIT OF HORMUZ REOPEN DONALD TRUMP MOJTABA KHAMENEI
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 7:44 AM IST

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വാഷിങ്‌ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ മാസങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന യുദ്ധഭീതിക്കും കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധങ്ങള്‍ നീക്കി അമേരിക്ക. ഇതിന് പിന്നാലെ ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഞരമ്പായ ഹോര്‍മുസ്‌ തുറന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാനും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക സമാധാന ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി അറുതിയാവുകയാണ്.

അറേബ്യൻ ഉൾക്കടലിലെയും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെയും ഇറാനിയൻ തീരത്തേക്കോ അവിടെ നിന്നോ ഉള്ള കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരത്തെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം അക്രമണം നടത്തില്ലന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻകോം) എക്‌സിലെ പോസ്‌റ്റ്‌ വഴി വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനുമായുള്ള കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ല വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി യുഎസ് നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകൾ പ്രദേശത്ത് തുടരുമെന്നും സെൻകോം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എണ്ണക്കപ്പലുകൾ വീണ്ടും ലോക വിപണിയിലേക്ക്

അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിച്ചു. ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകും. ഇത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ധന ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഹോർമൂസ് ഇടുക്ക് പൂർണമായും തുറന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതവും സുരക്ഷിതമായി.

ആഗോള വിപണിയിൽ വൻ ഉണർവ്

ഈ സമാധാന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓഹരി വിപണികൾ വലിയ നേട്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. യുദ്ധഭീതി ഒഴിഞ്ഞത് ആഗോള ബിസിനസ്സ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലൂടെ ഈ താൽക്കാലിക കരാർ ഒരു ശാശ്വത സമാധാന ഉടമ്പടിയായി മാറുമെന്നാണ് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വർഷങ്ങളായുള്ള ഉപരോധങ്ങളുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞ് ഇറാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും പുതിയൊരു പുലരിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

കരാര്‍ തെറ്റിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

അതേസമയം, കരാറിൽ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചാൽ ഇറാൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്‌തബ ഹോസേനി ഖമേനയി പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്‌തു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ മുജ്‌തബ ഖമേനയിക്ക് ‘വ്യത്യസ്‌തമായ അഭിപ്രായമാണ്’ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇറാൻ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷെഷ്‌കിയാൻ ഉറപ്പു നൽകി. അതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കരാറിന്‌ അനുമതി നൽകിയതെന്നും മുജ്‌തബ ഖമേനയി പറഞ്ഞു.

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പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഇറാനും ഇന്നലെ സമാധാനക്കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വെഴ്‌സായ് കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിനിടെയാണ് ട്രംപ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. അന്തിമ കരാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രസിഡൻ്റുമാർ ഒപ്പുവച്ചതായി ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മായിൽ ബഖായി പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ കരാർ ലംഘിച്ചാൽ ശക്തമായ ബോംബാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുംല ചെയ്‌തു.

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വിശ്വസ്‌തനായ സഖ്യകക്ഷിയാണ് മോദിയെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മറുപടി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ഇടപെടൽ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR
STRAIT OF HORMUZ REOPEN
DONALD TRUMP
MOJTABA KHAMENEI
IRAN US LEADERS SIGN DEAL

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