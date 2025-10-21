ETV Bharat / international

സനേ തകായിച്ചി ജപ്പാൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക്; ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍

ജൂലൈയിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേരിട്ട കനത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ തുടർന്നാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഷിഗെരു ഇഷിബ രാജിവച്ചത്. തകായിച്ചി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നതോടെ ജപ്പാനിലെ മൂന്ന് മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്‌ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്‌ക്ക് അവസാനമാകും.

JAPAN prime minister Sanae Takaichi first female prime minister
Japan’s Liberal Democratic Party President Sanae Takaichi, right, and leader of Japan Innovation Party, or Ishin no Kai, Hirofumi Yoshimura shake hands after signing an agreement to form a coalition government in Tokyo on Monday. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടോക്കിയോ: ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവ് സനേ തകായിച്ചിയെ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോട്ടുകള്‍. സനേ തകായിച്ചി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ ജപ്പാൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിനാണ് തുടക്കമാവുക. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തോളം നീണ്ട രാഷ്‌ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്‌ക്ക് അവസാനമാകും.

ജൂലൈയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേരിടേണ്ടി വന്ന കനത്ത തോൽവിയെ തുടർന്നാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഷിഗെരു ഇഷിബ രാജിവച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്‌ച ആയിരുന്നു രാജി. ഒരു വർഷത്തോളമാണ് ഷിഗെരു ഇഷിബ പദവിയിലിരുന്നത്.

തുടർന്ന് പാർട്ടിക്കകത്ത് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സനേ തകായിച്ചിയെ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആയിരുന്നു. ഭരണകക്ഷി നേതാവാണ് ജപ്പാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുക. നിലവിലെ കൃഷിമന്ത്രിയും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍ജിരോ കൊയ്‌സുമിയുടെ മകനുമായ ഷിന്‍ജിരോ കൊയ്‌സുമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്‍ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ മന്ത്രി സനേ തകായിച്ചി പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്.

അതേസമയം എൽഡിപി പാർലമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാണെങ്കിലും ഇരുസഭകളിലും നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ പുതിയ കക്ഷിയുമായി സഖ്യകരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതോടെ ആണ് ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയിലേക്കുള്ള ചരിത്ര വാതിൽ തുറന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒസാക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള വലതുപക്ഷ ജപ്പാൻ ഇന്നൊവേഷൻ പാർട്ടിയുമായും ഇഷിൻ നോ കൈയുമായും ആയി പാർട്ടി സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭിന്നതകള്‍ എൽഡിപിയെ സഹായിച്ചു. തകായിച്ചിയുടെ സഖ്യത്തിന് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും ഇപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷമില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഏതെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണം പാസാക്കാൻ അവർ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരമാക്കുന്ന അപകടസാധ്യതയാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്‌ച ജെഐപി നേതാവും ഒസാക്ക ഗവർണറുമായ ഹിരോഫുമി യോഷിമുറയുമായുള്ള സഖ്യകക്ഷി കരാർ ഒപ്പുവക്കൽ ചടങ്ങിൽ തകായിച്ചി പറഞ്ഞു. സ്ഥിരതയില്ലാതെ, ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കോ നയതന്ത്രത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ദീർഘകാല പങ്കാളിയായ ബുദ്ധമത പിന്തുണയുള്ള കൊമൈറ്റോയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പുതിയ സഖ്യകക്ഷി വരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ, തകായിച്ചിയുടെയും എൽഡിപിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തനായ കിംഗ് മേക്കർ ടാരോ അസോയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി സഖ്യകക്ഷികളുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ അവതരിപ്പിക്കും.

അതേസമയം എൽഡിപിയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തോന്നുന്നതുവരെ തകായിച്ചിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ജെഐപി മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കില്ലെന്ന് യോഷിമുര പറഞ്ഞു. ജപ്പാൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിത ആയിരിക്കുമെങ്കിലും, ലിംഗസമത്വമോ വൈവിധ്യമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത അതീവ യാഥാസ്ഥിതികയാണ് തകായിച്ചി.

സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗമന നടപടികൾക്ക് തടസം നിൽക്കുന്ന ജാപ്പനീസ് രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ഒരാളാണ് തകായിച്ചി. പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തെ തകൈച്ചി പിന്തുണയ്ക്കുകയും സ്വവർഗ വിവാഹത്തെയും വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് പ്രത്യേക കുടുംബപ്പേരുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനെയും എതിർക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

കൊല്ലപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയുടെ ശിഷ്യയായ തകായിച്ചി, ശക്തമായ സൈനിക, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പരിഷ്‌കരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ അനുകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Also Read: ജപ്പാനിലെ ഭരണകക്ഷിയുടെ ആദ്യ വനിതാ നേതാവ് പുരുഷാധിപത്യ സംഘത്തിലെ അതീവ യഥാസ്ഥിതിക താരം! ജപ്പാനിലെ സ്‌ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ ഇവര്‍ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും?

TAGGED:

JAPAN
PRIME MINISTER
SANAE TAKAICHI
FIRST FEMALE PRIME MINISTER
JAPAN TO ELECT FIRST FEMALE PM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.