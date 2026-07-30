സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്; പ്രതി ഹാദി മതർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി
ഇന്ത്യയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി 1981ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മിഡ്നൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ' എന്ന നോവലിലൂടെ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ ബുക്കർ സമ്മാനം റുഷ്ദി നേടിയിരുന്നു
Published : July 30, 2026 at 9:17 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: വിവാദ എഴുത്തുകാരൻ സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി ഹാദി മതർ കോടതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2022ൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ തീവ്രവാദ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയ കേസിലാണ് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജൂറി വിധിച്ചത്.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കൂടിയാലോചനകൾക്കൊടുവിലാണ് രാജ്യാന്തര തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളിലും ഹാദി മതർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജൂറി കണ്ടെത്തിയത്. 2022ൽ എഴുത്തുകാരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേദിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് റുഷ്ദിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വേദിയിൽ വച്ച് 15 തവണയാണ് പ്രതി അദ്ദേഹത്തെ കുത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തിന് വലതു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
'ദി സാത്താനിക് വേഴ്സസ്' എന്ന നോവലിൻ്റെ പേരിൽ 1989ൽ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുല്ല റൂഹൊല്ല ഖുമൈനി റുഷ്ദിയെ വധിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് ആക്രമണത്തിന് പ്രതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സമാധാനപരമായ ഒരു വേദിയിൽ റുഷ്ദിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ക്രൂരമായ ആക്രമണം ഇറാൻ്റെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആഗോള സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലാണെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷക്കായുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ ജോൺ ഐസൻബർഗ് പ്രതികരിച്ചു. കേസിൽ നീതി നടപ്പിലായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. വിധിയിൽ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞ് മതറിൻ്റെ അഭിഭാഷകർക്കും റുഷ്ദിയുടെ സഹായിക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെളിവുകളില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം
പ്രതിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ നഥാനിയേൽ ബറോൺ വിചാരണയ്ക്കിടെ വാദിച്ചു. കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകാൻ ഹാദി മതർ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ റുഷ്ദി കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. പ്രതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും എന്നാൽ തൻ്റെ ശരീരമാസകലം മുറിവുകളേറ്റുവെന്നും അദ്ദേഹം ജൂറിയെ അറിയിച്ചു. കൊലപാതകശ്രമ കേസിൽ ന്യൂയോർക്ക് കോടതി വിധിച്ച 25 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ നിലവിൽ 28കാരനായ ഹാദി മതർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഫെഡറൽ കേസിലെ ശിക്ഷ നവംബർ മൂന്നിന് വിധിക്കും. പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പുസ്തകവും വിവാദങ്ങളും
ഇന്ത്യയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി 1981ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മിഡ്നൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ' എന്ന നോവലിലൂടെ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ ബുക്കർ സമ്മാനം റുഷ്ദി നേടിയിരുന്നു. വിമാനാപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന രണ്ട് അഭിനേതാക്കളുടെ ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളും മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിലൂടെ പറയുന്ന 'ദി സാത്താനിക് വേഴ്സസ്' 1988ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. യുകെയിൽ വലിയ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതത്തെയും പ്രവാചകനെയും അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോപിച്ച് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം കാരണമായി. സ്വപ്നരംഗങ്ങളിലെ പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കലാപങ്ങളിൽ 45 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ജാപ്പനീസ് വിവർത്തകൻ കുത്തേറ്റു മരിക്കുകയും ഇറ്റാലിയൻ വിവർത്തകനും നോർവീജിയൻ പ്രസാധകനും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച റുഷ്ദി, സ്വപ്നരംഗങ്ങൾ കേവലം സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു. 1998ൽ ഖുമൈനിയുടെ ഫത്വയിൽ നിന്ന് ഇറാൻ സർക്കാർ അകലം പാലിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് താൻ പൊതുജീവിതം നയിച്ചതെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ബഫല്ലോയിൽ നടന്ന വിചാരണയ്ക്കിടെ റുഷ്ദി മൊഴി നൽകി. എന്നാൽ ഫത്വ ഒരിക്കലും പിൻവലിച്ചിരുന്നില്ല. ഖുമൈനിയുടെ പിൻഗാമി ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി 2017ൽ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റുഷ്ദിയെ വധിക്കുന്നവർക്ക് 30 ലക്ഷം ഡോളറിലധികം പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന് ഒരു ഇറാനിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ആസൂത്രിത ആക്രമണം
2021ലും 2022ലും മെസേജിങ് ആപ്പുകളിലൂടെ ഹാദി മതർ ഫത്വയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റുഷ്ദി ഇസ്ലാം മതത്തെ ആക്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ അപമാനിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരണയാകുമെന്നും പ്രതി സന്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിസ്ബുല്ല നേതാവ് ഹസൻ നസ്റുല്ല 2006ൽ നടത്തിയ സമാനമായ പരാമർശങ്ങളും പ്രതി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച ഹാദി മതറിന് ഹിസ്ബുല്ലയുടെ കേന്ദ്രമായ ലെബനനിൽ പൗരത്വവുമുണ്ട്. പ്രതിയുടെ ന്യൂജഴ്സിയിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ അമേരിക്ക ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹിസ്ബുല്ലയോടുള്ള അനുഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.
സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ വധിക്കാൻ പ്രതി മാസങ്ങളോളം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായി യുഎസ് അറ്റോർണി മൈക്കൽ ഡിജിയാകോമോ ബുധനാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. റുഷ്ദിയെ തുറന്നുകാട്ടണമെന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കണമെന്നും പ്രതി സന്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണമെന്ന് പ്രതി സ്വന്തമായി എഴുതിവച്ച കുറിപ്പും കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് യുഎസ് അറ്റോർണി തിമോത്തി ലിഞ്ച് ജൂലൈ 22ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകത്തെ വിശുദ്ധ യുദ്ധമായാണ് പ്രതി കണ്ടിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2022ലെ വസന്തകാലത്തോടെ റുഷ്ദി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുപരിപാടികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഷടാക്വ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതി മനസ്സിലാക്കിയത്. പരിപാടിയിൽ റുഷ്ദിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ വേദിയിലേക്ക് കയറിയ പ്രതി കാണികളെ നടുക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുത്തുകയായിരുന്നു. കാണികളും മറ്റൊരു പ്രാസംഗികനായ ഹെൻറി റീസും ചേർന്നാണ് റുഷ്ദിയെ സഹായിച്ചത്. ആളുകൾ ചേർന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് 2024ൽ റുഷ്ദി ഒരു ഓർമക്കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ 'ദി ഇലവൻത് അവർ' എന്ന നോവലിലൂടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സാഹിത്യലോകത്ത് സജീവമായി. ബ്രിട്ടനിലെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി നൈറ്റ്ഹുഡ് പദവി നൽകി ആദരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് നവംബറിൽ ഡേട്ടൺ ലിറ്റററി പീസ് പ്രൈസിൻ്റെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു.
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