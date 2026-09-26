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'തീവ്രവാദ രാജ്യം എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നോ?' പാക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് ചുട്ടമറുപടി നൽകി എസ് ജയശങ്കർ

ലൈബീരിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സാറ ബെയ്‌സോളോ ന്യാൻ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്

S JAISHANKAR AT UN EAM JAISHANKAR PAKISTAN JOURNALIST TERRORISM
S Jaishankar (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 9:41 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81-ാം പൊതുസഭയിൽ പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ചുട്ടമറുപടി നൽകി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഇന്ത്യ എപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഒരു തീവ്രവാദ രാജ്യം തന്നോട് ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുവെന്നത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്.

ലൈബീരിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സാറ ബെയ്‌സോളോ ന്യാൻ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കപ്പലുകളുടെയും നാവികരുടെയും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

ഇതിനിടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രകോപനപരമായ ചോദ്യവുമായി എഴുന്നേറ്റത്. പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ ചോദ്യം. പരിഹാസച്ചിരിയോടെയാണ് എസ് ജയശങ്കർ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ഒരു തീവ്രവാദ രാജ്യം തന്നോട് ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുവെന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വീണ്ടും ബഹളം വച്ചതോടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഹരീഷ് പർവതനേനി ഇടപെട്ടു. ചോദ്യത്തിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇനി ബഹളമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കർശനമായി നിർദേശിച്ചു.

പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ല
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിനും സമാനമായ അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. തീവ്രവാദികൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ തലവൻ ഹാഫിസ് സയീദിനെതിരെ എന്ന് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ചോദ്യമുയർന്നു. എന്നാൽ എസ് ജയശങ്കറിനെപ്പോലെ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ നടന്നുനീങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴും മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഹാഫിസ് സയീദ്. ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരയുന്ന ആഗോള തീവ്രവാദികളിൽ ഒരാളായ ഇയാളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം 10 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പാകിസ്ഥാന് രൂക്ഷവിമർശനം
അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ക്ഷിതിജ് ത്യാഗിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടിയത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും തീവ്രവാദം കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വായ്പകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പാകിസ്ഥാന് ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും ക്ഷിതിജ് ത്യാഗി സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജൂൺ മുതൽ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇസ്‌ലാമാബാദിലും റാവൽപിണ്ടിയിലും വിദ്യാർഥികളെ അന്യായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

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ജനങ്ങൾക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും പോലും നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിധേയമാകേണ്ട രാജ്യം പാകിസ്ഥാനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

JAISHANKAR SLAMS PAKISTAN
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
SHEHBAZ SHARIF IGNORES QUESTIONS
HAFIZ SAEED GLOBAL TERRORIST
S JAISHANKAR UNGA PAKISTAN

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