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യുഎൻ സൈബർ സുരക്ഷാ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യ; സുരക്ഷിത ഡിജിറ്റൽ ഭാവി ലക്ഷ്യമെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ

സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കരാറിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

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സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള യുഎൻ കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നു (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 10:25 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81-ാമത് പൊതുസഭയോട് അനുബന്ധിച്ച് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള യുഎൻ കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സുപ്രധാനമായ ഈ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ ഭാവിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഈ കരാർ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കരാറിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവരകൈമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കും. ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
പൊതുസഭയുടെ ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾക്കിടെ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവുമായി എസ് ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിലവിലെ വിവിധ ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു നേതാക്കളും ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിലെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കാൻ ഈ ചർച്ചകൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഇന്ത്യ-ജിസിസി മന്ത്രിതല യോഗം
ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) ട്രോയിക്ക മന്ത്രിതല യോഗത്തിലും എസ് ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 2024-28 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യ-ജിസിസി സംയുക്ത കർമപദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി യോഗം വിലയിരുത്തി. ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്ത്യയും ജിസിസിയും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (എഫ്ടിഎ) ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതിനെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു.

വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സാംസ്കാരികം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുൾപ്പെടെ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81-ാമത് പൊതുസഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ നിരവധി ലോകനേതാക്കളുമായി ഇതിനോടകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോള സമാധാനം, സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം പൊതുസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കും. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇത്തരം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ കരുത്തുപകരും. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളോട് ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ഭീകരവാദം തടയുന്നതിനും പുതിയ കരാർ സഹായകമാകും.

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TAGGED:

S JAISHANKAR AT UNGA
INDIA RUSSIA BILATERAL TIES
INDIA GCC TRADE AGREEMENT
UN GENERAL ASSEMBLY MEETING
UN CYBERCRIME CONVENTION INDIA

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