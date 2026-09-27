'പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരം ഭീകരവാദികൾ, എന്ത് വില കൊടുത്തും പ്രതിരോധിക്കും'; യുഎന്നിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി എസ് ജയശങ്കർ
യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ 81ആം സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : September 27, 2026 at 8:01 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഭീകരത ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയില് (യുഎൻ) പൊതുസഭയുടെ 81ാം സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആഗോള യാഥാർഥ്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാനും തീവ്രവാദികൾക്ക് സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി രംഗത്ത് എത്തിയത്. തീവ്രവാദ ഭീഷണികളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യില്ലെന്നും എസ് ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഇന്നലെ ഭീകരവാദം പതിവാക്കിയ ഒരു രാജ്യം ഈ സഭയിൽ വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു. ഭീകരവാദത്തെ സാധാരണവൽക്കരിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും ശ്രമിക്കുന്ന വാദങ്ങളാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചത്. അത്തരം വാദങ്ങൾ ഒരുകാലത്തും നിലനിൽക്കില്ല. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ഞങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും," എന്ന് എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ജയശങ്കർ ചുട്ടമറുപടി നൽകിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തീവ്രാവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യ എപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന്, 'ഒരു തീവ്രവാദ രാജ്യം തന്നോട് ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുവെന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു' എന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് ജയശങ്കർ രൂക്ഷ പ്രതികരണം നടത്തിയത്.
"സമാധാനത്തിന് നിരന്തരമായ ഭീഷണിയായി ഭീകരവാദം നിലനിൽക്കുന്നു. ഭീകരവാദത്തോടുള്ള 'സീറോ-ടോളറൻസ്' (ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത) നിലപാടിൽ യാതൊരു അയവും വരുത്താൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച്, ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടുകയും അവയെ നേരിടുകയും വേണമെന്ന്" വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സംഘടനയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനും ജയശങ്കർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ മറുപടി നൽകി. ഇരട്ടത്താപ്പ് നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു 'ദുഷ്ട രാഷ്ട്രം' (rogue state) എന്ന നിലയിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ യഥാർഥ മുഖത്തെയും തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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