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അമേരിക്കയുടെ നയങ്ങൾ മാറുന്നു; ആഗോള നയതന്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ജയശങ്കർ

അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച എസ് ജയശങ്കർ ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടേതായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

EAM JAISHANKAR RELATIONSHIP WITH COUNTRYS WORLD ECONOMY INTERNATIONAL ENVIRONMENT
External Affairs Minister S. Jaishankar (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 10:58 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ലോകം കൂടുതൽ ബഹുധ്രുവ ക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും അമേരിക്കയുടെ നയവ്യതിയാനങ്ങളും ചൈനയുമായുള്ള ഇടപാടുകളും പഴയ വ്യാപാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ തകർച്ചയുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ന്യൂയോർക്കിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനും പങ്കാളിത്തം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും നിലവിലെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള വഴികളാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തേടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലായാണ് ഈ പ്രക്രിയയെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടേതായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഖ്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയും ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന പ്രവണതയും അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ഇടപാടുകൾക്കുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ യോജിക്കുന്നതിന് പരിമിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ ശീതസമരത്തിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടേതായ പരിഹാരങ്ങൾ തേടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ പങ്കാളികളെ പരിഗണിക്കുകയും നിലവിലെ ബന്ധങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിലെ ഒരു വിരോധാഭാസവും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കടുത്ത മത്സരത്തോടൊപ്പം ആഴത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ആശ്രിതത്വവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആശ്രിതത്വത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യം സ്വാധീനം നേടുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവണത വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നയതന്ത്രം ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സ്
നയതന്ത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള തീരുമാനങ്ങളോട് സർക്കാരുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്ഷമ നിലനിർത്തുകയും വേണം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരം, സാമ്പത്തികം, യാത്രാസൗകര്യം, വിപണി ലഭ്യത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിപണി തത്ത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന രീതികളിലൂടെ വ്യാപാര സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ കാലക്രമേണ ദുർബലപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിഗത പങ്കാളികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രീതി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മാറ്റം പുതിയ കരാറുകൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുമെങ്കിലും പുതിയൊരു മാതൃക ഉയർന്നുവരാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ നയം
അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ, ചൈന, റഷ്യ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ആസിയാൻ, ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സമീപനത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനർഥം നിരന്തരമായ അസ്ഥിരത അംഗീകരിക്കുക എന്നല്ല. ഒരു പ്രത്യേക ക്രമീകരണം പെട്ടെന്ന് ചെറിയ നേട്ടം നൽകിയാൽ പോലും വിശ്വസനീയരായ പങ്കാളികളെയും പ്രവചനാതീതമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും തേടാൻ പ്രധാന വ്യാപാര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലോകത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അശുഭാപ്തിവിശ്വാസമില്ലെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ മത്സരത്തിൻ്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തിയതിന് കാരണം അമേരിക്ക മാത്രമാണെന്ന വാദത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളി. വിപണി സങ്കല്പങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തകർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ അമേരിക്കൻ നയങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന രീതിയെ മാറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ആഗോളതലത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. 1945ലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്ഥാപിതമായത്. അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ അധികാര സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇന്നത്തേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുകയാണ്. ജി 20, ബ്രിക്സ്, ക്വാഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പങ്കാളികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടായ്മകളിൽ ഇന്ത്യ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വേദികൾ ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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EAM JAISHANKAR
RELATIONSHIP WITH COUNTRYS
WORLD ECONOMY
INTERNATIONAL ENVIRONMENT
JAISHANKAR GLOBAL DIPLOMACY

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