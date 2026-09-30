യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എസ് ജയശങ്കർ
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു
Published : September 30, 2026 at 8:35 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായി ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന മികച്ച സഹകരണത്തിൽ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമെ ബഹുരാഷ്ട്രവാദം, ഇന്ത്യയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കടന്നുവന്നതായി യുഎൻ വക്താവ് സ്റ്റെഫാൻ ഡുജാറിക് വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്ത് തുടരുന്ന വിവിധ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖലയെ (ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്) എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ലഘൂകരിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഗുട്ടെറസിന് ആദരം
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ, പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ നയിച്ച അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിൻ്റെ പത്തുവർഷത്തെ സേവനത്തിന് എസ് ജയശങ്കർ ആദരമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ബഹുരാഷ്ട്രവാദത്തിനായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകാലം സമർപ്പിച്ച സേവനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉടൻ പടിയിറങ്ങുന്ന സെക്രട്ടറി ജനറലിന് അദ്ദേഹം യാത്രാമൊഴി നൽകി.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവിഷ്കരിച്ച മിഷൻ ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് ഗുട്ടെറസ് നൽകിയ വ്യക്തിപരമായ പിന്തുണയെയും സംഭാവനകളെയും ഇന്ത്യ ഏറെ വിലമതിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റംവരുത്തി പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മിഷൻ ലൈഫ്.
യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ മാറ്റം അനിവാര്യം
ബഹുരാഷ്ട്രവാദം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്ന ഗുട്ടെറസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ, ഇതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ് ജയശങ്കർ സംസാരിച്ചത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എൺപത്തിയൊന്നാം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആഗോള വെല്ലുവിളികളാണ് ലോകനേതാക്കൾ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്. യുഎൻ രക്ഷാസമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ സമകാലിക യാഥാർഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണമെന്നും വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശബ്ദം നൽകണമെന്ന നിലപാടാണ് സമീപകാലത്തായി വിവിധ വേദികളിൽ എസ് ജയശങ്കർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
സമാധാനത്തിന് ചർച്ചകൾ മാത്രം
നിയമാധിഷ്ഠിതമായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, പൊതുവായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ എല്ലാ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഉക്രൈനിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗുട്ടെറസും എസ് ജയശങ്കറും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സംഭാഷണവും നയതന്ത്രവും മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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സമാധാനപാലനം, സുസ്ഥിര വികസനം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാനുഷിക സഹായം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിലയിരുത്താനും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വേദിയായി. യുഎൻ സമാധാന ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനികരെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. കൂടാതെ, ലോകവേദികളിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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