വസുധൈവ കുടുംബകം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു; ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകൾ യുഎന്നിൽ എടുത്തുകാട്ടി ജയശങ്കർ
സമുദ്ര സുരക്ഷ, ദുരന്ത നിവാരണം, ആരോഗ്യ സുരക്ഷ, ഭക്ഷ്യ സഹായം, സമാധാന പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകൾ ആഗോള ഇടപെടലുകളോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സമീപനമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് എസ്. ജയശങ്കർ
By ANI
Published : July 14, 2026 at 10:56 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: 2028-29 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി (യുഎൻഎസ്സി) സ്ഥിരാംഗമല്ലാത്ത സീറ്റിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമിട്ടത്. ലോകസമാധാനം, മാനുഷിക സഹായം, വികസന പങ്കാളിത്തം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.
വസുധൈവ കുടുംബകം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു
വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന തത്ത്വം ഇന്ത്യ വെറുതെ പറയുക മാത്രമല്ല, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്ര സുരക്ഷ, ദുരന്ത നിവാരണം, ആരോഗ്യ സുരക്ഷ, ഭക്ഷ്യ സഹായം, സമാധാന പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകൾ ആഗോള ഇടപെടലുകളോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സമീപനമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സമുദ്ര സുരക്ഷയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് എടുത്തുകാട്ടിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുപ്രധാന സമുദ്രപാതകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം കടൽക്കൊള്ള, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സേന സ്ഥിരമായി പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വടക്ക്, തെക്ക് അറബിക്കടൽ, ഏദൻ ഉൾക്കടൽ, മലാക്ക കടലിടുക്ക്, ഗിനിയ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്.
സമാധാന പരിപാലനവും ദുരന്ത നിവാരണവും
സമാധാന പരിപാലനത്തിൽ നീണ്ട ചരിത്രമുള്ള ഇന്ത്യ, ഡൽഹി സെൻ്റർ ഫോർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പീസ് കീപ്പിങ്ങിലൂടെ 98 രാജ്യങ്ങൾക്ക് പരിശീലനവും ശേഷി വികസനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കയിലെ ഡിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ്, ജമൈക്കയിലെ മെലിസ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നിവയെത്തുടർന്നുണ്ടായ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും അടിയന്തര സഹായങ്ങളും ദുരന്തബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ
ആഗോള ആരോഗ്യ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ടാൻസാനിയ, മഡഗാസ്കർ, മാലിദ്വീപ്, ഫിജി, വാനുവാട്ടു, പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാക്സിനുകൾ, മരുന്നുകൾ, ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എബോള വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ ആഫ്രിക്ക സെൻ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന് (ആഫ്രിക്ക സിഡിസി) നൽകിയ വൈദ്യസഹായത്തിന് പുറമെയാണിത്. സിയറ ലിയോൺ, മഡഗാസ്കർ, മൊസാംബിക്, മലാവി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധികളിലും ഇന്ത്യ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വികസന പങ്കാളിത്തം
കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഗോള ക്രമത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ജയശങ്കർ, ആധിപത്യത്തിലൂടെയല്ല, പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണ് സമാധാനം ശക്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കോളനിവാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്വതന്ത്രമായ പല രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ, പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണ് സമാധാനം ശക്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോകം അന്തർലീനമായി ബഹുസ്വരമാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോയ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ഉച്ചകോടികൾ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജി20-ൽ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ സ്ഥിരാംഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെയും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ഇന്ത്യ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, പസഫിക്, ലാറ്റിനമേരിക്ക, കരീബിയൻ മേഖലകളിലായി നൂറിലധികം അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വികസന പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷ്യ, ഇന്ധന, വളം സുരക്ഷയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്ഥിരമായി എടുത്തുകാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ ആശങ്കകൾ രക്ഷാസമിതിക്ക് മുന്നിൽ തുടർന്നും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2027 ജൂണിലാണ് 2028-29 കാലയളവിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഏഷ്യ-പസഫിക് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏക സീറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യയും താജിക്കിസ്ഥാനുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് എട്ട് തവണ ഇന്ത്യ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗമല്ലാത്ത രാജ്യമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2021-22 കാലയളവിലായിരുന്നു ഇത്.