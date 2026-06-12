റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റില്ല; പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടി എസ്. ജയശങ്കർ
ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക സമീപനം വിശദീകരിച്ചു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
By ANI
Published : June 12, 2026 at 12:31 PM IST
ഹെൽസിങ്കി: റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ (ക്രൂഡ് ഓയിൽ) വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ചുട്ടമറുപടിയുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സുരക്ഷാ തീരുമാനങ്ങളെ ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ച അദ്ദേഹം, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പും വൈരുധ്യങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടി. ഫിൻലൻഡിൽ നടന്ന കുൽത്തരാന്ത ചർച്ചകളുടെ 14-ാം പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
'ഉയർന്നുവരുന്ന ശക്തികളും പുതിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മത്സരവും' എന്ന വിഷയത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിലായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ മൂർച്ചയേറിയ പ്രതികരണം. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ റഷ്യയോട് കൂടുതൽ അനുഭാവം കാണിക്കുന്നുവെന്നും, റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാൻ അമിത താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ആരോപണം. ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയ ജയശങ്കർ, ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക സമീപനം വിശദീകരിച്ചു.
" europe sells weapons, which are used to attack india": jaishankar defends new delhi's russia-ukraine stance— ANI Digital (@ani_digital) June 12, 2026
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വിലയും ലഭ്യതയും പ്രധാനം
എണ്ണ വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് തനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിലയും ലഭ്യതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് താൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതെന്നും ആ സമയത്ത് വിപണിയിൽ കൂടുതലായി ലഭ്യമായിരുന്നത് റഷ്യൻ എണ്ണയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത വിതരണക്കാരായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ജയശങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യൂറോപ്പിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ
ആഗോള സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പ് പുലർത്തുന്ന ചരിത്രപരവും ധാർമികവുമായ വൈരുധ്യങ്ങളിലേക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിരൽചൂണ്ടി. ഇന്ത്യൻ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ സമാധാനപരമായ ആഗോള ഇടപെടലുകൾ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, മേഖലയിലേക്ക് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് യൂറോപ്പാണെന്നും ഇത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല, മറിച്ച് വർഷങ്ങളായി തുടരുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പിനെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊന്നും ഇന്ത്യക്കാർ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇതൊരു ന്യായമായ കാര്യമാണെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്നും ജയശങ്കർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ്
യൂറോപ്യൻ സന്ദർശന വേളയിൽ മന്ത്രി നടത്തുന്ന വ്യക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ശക്തമായ പ്രതിരോധം. 2022ൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വഹിച്ച നിർണായക പങ്കിനെ വാഷിങ്ടൺ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായി ജയശങ്കർ ഓർമിപ്പിച്ചു. മോസ്കോയ്ക്ക് മേൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാനും ഊർജ വിപണി സുസ്ഥിരമാക്കാനും റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങാൻ അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ സമയത്ത്, എണ്ണ വിപണി സുസ്ഥിരമാക്കാൻ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ അമേരിക്ക നേരിട്ട് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും വിലയും ലഭ്യതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തങ്ങൾ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതെന്നും ഫിൻലൻഡിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി.
സങ്കീർണമായ ആഗോള വ്യാപാരത്തിലും ഊർജ സുരക്ഷയിലും തങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ധാർമികത മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ഉപരോധ നയങ്ങളുടെ വൈരുധ്യ സ്വഭാവത്തെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചോദ്യം ചെയ്തു. സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു.
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