വ്യാപാര കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്; യുഎസുമായി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവരുന്നെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ
തീരുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, തീരുവയേതര തടസങ്ങൾ നീക്കുക, ഉഭയകക്ഷി വിപണി പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ച് 2025-ൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
By PTI
Published : October 14, 2026 at 2:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും കരാറിന് അന്തിമ ധാരണയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
ഉഭയകക്ഷി തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാണിജ്യ കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾ സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്ചയിലേറെ കഴിഞ്ഞാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.
ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന 'ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂ ഇക്കോണമി ഫോറ'ത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ അവ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കില്ല എന്നും ജയശങ്കര് മറുപടി നല്കി.
ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യമന്ത്രിയും യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവും (USTR) ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. "അമേരിക്കയെപ്പോലൊരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും അതിൽ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങളും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മറ്റൊന്ന്, മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ മറ്റ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നത്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരും ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യാപാര മന്ത്രിമാരും യു.എസ്. ട്രേഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവും (USTR) ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
തീരുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, തീരുവയേതര തടസങ്ങൾ നീക്കുക, ഉഭയകക്ഷി വിപണി പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ച് 2025-ന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എതിരാളികളേക്കാൾ മികച്ച തീരുവ നിരക്കുകൾ ലഭിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്.
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ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഉടൻ തന്നെ ഒരു കരാറിലെത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ജാമിസൺ ഗ്രീർ ഈ മാസം ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇരുപക്ഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു ധാരണയിലെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്രീർ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്ക സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ സമീപനത്തെക്കുറിച്ചും ജയശങ്കർ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു."തീരുവകൾ (tariffs) ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമായൊരു സമീപനമാണുള്ളത്. എന്നാൽ അതൊരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.
തങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പുനർനിർണയിക്കാനും, വ്യവസായ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും അമേരിക്ക ഇന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും അമേരിക്കയുടെ പുനർവ്യവസായവൽക്കരണവും (re-industrialisation) തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളും ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ സഖ്യങ്ങളുടെയും ഉടമ്പടി ബന്ധങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകൾ പുനഃപരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ പ്രവണത യൂറോപ്പിലും ഒരു പരിധിവരെ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കയുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സഖ്യബന്ധത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെച്ചൊല്ലി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു സഖ്യകക്ഷിയല്ല.
അമേരിക്കയുമായി ശക്തമായ തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തമുള്ള രാജ്യമാണ് ഞങ്ങൾ; എന്നാൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം എന്നത് ഒരു പങ്കാളിത്തം മാത്രമാണ്, അതൊരു സഖ്യബന്ധമല്ല," ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.കഴിഞ്ഞ ഇരുപതോളം വർഷങ്ങളായി, അമേരിക്കയുമായുള്ള യോജിപ്പുകളും പരസ്പരമുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുകയും അവയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചതായി തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ശിക്ഷാപരമായ തീരുവകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്നും, 2025 മെയ് മാസത്തിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ താൻ വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് രൂക്ഷമായ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായതിനെത്തുടർന്നും ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു.
അമേരിക്കയുടെ പുതിയ കുടിയേറ്റ നയവും H1B വിസ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം വഷളാകുന്നതിന് കാരണമായി. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, വിപ്രോ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ആഗോള, ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികൾക്ക് ബാധകമായ സുപ്രധാന ഗ്രീൻ കാർഡ് നടപടിക്രമം നിയന്ത്രിക്കാൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും വിള്ളലുണ്ടായി.
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