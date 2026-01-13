300 ഓളം ഡ്രോണുകൾ, 18 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ; യുക്രെയ്നിൽ കനത്ത ആക്രമണം തുടർന്ന് റഷ്യ, നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഡിനിപ്രോ, സൈറ്റോമിർ, സപോരിഷിയ, കൈവ്, ഒഡെസ, സുമി, ഖാർകിവ്, ഡൊനെറ്റ്സ്ക് മേഖലകളിലാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സൈനിക വൃത്തം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും യുക്രെയ്നിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.
Published : January 13, 2026 at 6:24 PM IST
കീവ്: മൂന്ന് വർഷത്തിൽ അധികമായി യുക്രെയ്നില് നടക്കുന്ന ആക്രമണം തുടർന്ന് റഷ്യ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ നടന്ന കനത്ത വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 300 ഓളം ഡ്രോണുകളാണ് റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് യുക്രെയ്നിയൻ സേന പറഞ്ഞു.
ഡിനിപ്രോ, സൈറ്റോമിർ, സപോരിഷിയ, കൈവ്, ഒഡെസ, സുമി, ഖാർകിവ്, ഡൊനെറ്റ്സ്ക് മേഖലകളിലാണ് വ്യാപകമായ റഷ്യൻ ആക്രമണം നടന്നത്. 18 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ഏഴ് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, ഷാഹെദ് ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യോമ ആയുധങ്ങൾ ആക്രമണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായി യുക്രെയ്നിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"ഡിനിപ്രോ, സൈറ്റോമിർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് കനത്ത വ്യോമാക്രമണമാണ്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം യുക്രെയ്നിൻ്റെ ഊർജ്ജ ഉൽപാദന സബ്സ്റ്റേഷനുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ, സാധാരണക്കാരുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് പൂർണമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത്,"വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം യുക്രെയ്നിയൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര പിന്തുണ വർധിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്തരികമായ പ്രതിരോധശേഷിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യമുള്ളതെന്നും വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Almost 300 attack drones, most of them “shaheds,” along with 18 ballistic and 7 cruise missiles, were launched by the Russians against Ukraine last night. Once again, the main target of the strike was our energy – generation facilities and substations. Sadly, there has been… pic.twitter.com/NK69hHb9R0— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2026
ഖാർകിവ് മേഖലയിലെ കൊറോട്ടിച്ചിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ജീവൻ നഷ്ടമായവർക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നെന്നും സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. ആക്രമണം നടന്ന പലയിടങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല, വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലെന്നും അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ വരെ തടസപ്പെട്ടുവെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതി ശൈത്യകാലത്ത് വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലാതെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ കുറിച്ചു.
2025 ജൂലൈയിൽ ഷാഹെദ് ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യോമാക്രമണം റഷ്യ യുക്രെയ്നിൻ്റെ മേൽ നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് പോളണ്ടിൻ്റെയും ബെലാറസിൻ്റെയും അതിർത്തിയിൽ യുക്രെയ്നിൻ്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലുട്സ്ക് നഗരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം നേരിട്ടതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.
2022 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അധിനിവേശം സംബന്ധിച്ച് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കം യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീണ്ടത്. യുദ്ധം അതിവേഗം അവസാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ധാരണ. എന്നാൽ ആക്രമണങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും വർധിച്ചു വന്നപ്പോൾ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. നിരവധി തവണ വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും യുദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
