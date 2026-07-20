യുക്രെയ്ൻ തീരത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം; മലയാളിയടക്കം ഒമ്പത് ജീവനക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എട്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി യുക്രെയ്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
Published : July 20, 2026 at 8:21 PM IST
മോസ്കോ: യുക്രെയ്നിൽ ഒഡേസ തീരത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി ജീവനക്കാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് എകെജി നഗർ സ്വദേശി അഖിൽ ജോയനാണ് (26) മരിച്ചത്. അഞ്ച് വര്ഷമായി മറൈനര് ആണ്. റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ, സിറിയ ക്രൂ അംഗങ്ങള് സഞ്ചരിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയുള്ള കപ്പലിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
കപ്പലിൽ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുക്രെയ്നിൻ്റെ തുറമുഖ അതോറിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. എട്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഒഡെസയിൽ നടന്ന റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാത്രം 28 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക ഗവർണർ ഒലെഹ് കൈപ്പർ പറഞ്ഞു.
"എംവി ഗോൾഡൻ ലിയോ" കപ്പൽ അപകടത്തിൽ ഒമ്പത് ജീവനക്കാരുടെ മരണം കപ്പലുടമയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. എട്ട് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. കപ്പലിന്റെ ഉടമ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തെരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷവും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
അഹമ്മദ് ഹമൂയ, സെബാസ്റ്റിൻ ബ്ലെസൺ, അബ്ദുൽ ഖാദർ, അൽ-തുർക്മാനി, ഹാദി ഹൈദർ, ഖാലിദ് ഖമൂസി, മുഹമ്മദ് യഹിയ അൽ-സലേക്, മു ഹമ്മദ് മജീദ് അൽ-കുർദി, അബ്ദുള്ള റഹാൽ എന്നിവരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
#BREAKING Another foreign-flagged vessel takes a direct hit from a Russian missile in Odesa port. Enormous fire - the strike appears to have landed squarely on the bridge. No firefighting equipment in sight. Appears planned and targeted. Ships are being picked off like flies on a… pic.twitter.com/Fs7UBayqxD— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) July 19, 2026
മുസ്തഫ അമ്മാർ, അയ്മാൻ ദെയ്ഫല്ല, റകാൻ ബിഷാറ, യാസർ സന്ത്ലി, മുഹമ്മദ് അൽ-ബാഗ്ദാദി, അഖിൽ ജോയൻ, ഗുർപ്രീത് സിങ് ഭട്ട്, ജഗൻ സിങ്, അഭിഷേക് നിഷാദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ചിലരുടെ ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ നടപടികൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഉടമ വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ, എംബസികൾ, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ എന്നിവരുമായി ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉടമ അറിയിച്ചു. ഇതിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തേക്കാമെന്നും അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അനുശോചനവും അനുഭാവവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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“ജൂലൈ തുടക്കം മുതൽ, ഒഡെസ മേഖല നിരന്തരമായി ദിവസേന ഷെല്ലാക്രമണത്തിലായിരുന്നു. മേഖലയിൽ 13 മുതൽ 15 വരെ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു” കൈപ്പർ യുക്രേനിയൻ ടെലിവിഷനോട് പറഞ്ഞു. ഒഡെസ തുറമുഖത്തെ ഇന്ധന സംഭരണികളിൽ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയതായി റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റഷ്യ യുക്രെയ്നിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മിസൈല് ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി റഷ്യയില് ഡ്രോണ് ആക്രമണം നടത്തി യുക്രെയ്ന്. ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ഡ്രോണുകൾ മോസ്കോയിലേക്ക് യുക്രെയ്ന് വിക്ഷേപിച്ചു. ആക്രണത്തില് 10 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തീയിടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രാത്രി 8:30 നും (17:30 GMT) പുലർച്ചെ 5:00നും ഇടയിൽ 02:00 GMT) ഇടയില് ശത്രു ഡ്രോണുകൾ" വിക്ഷേപിച്ചതായി മോസ്കോ മേയർ സെർജി സോബിയാനിൻ പറഞ്ഞു.
മിക്ക ഡ്രോണുകളും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളാൽ തടഞ്ഞു, അവയിൽ 85 എണ്ണം റഷ്യൻ തലസ്ഥാനത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. റഷ്യൻ ലോജിസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങളും ഒരു എണ്ണ ഡിപ്പോയും യുക്രെയ്ൻ ആക്രമിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങളുടെ നഗരങ്ങൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ഓരോ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിനും ഞങ്ങൾ ന്യായമായി പ്രതികരിക്കുന്നു,” സെലൻസ്കി എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
മോസ്കോ മേഖലയിൽ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തൂവെന്ന് മോസ്കോ മേഖലയുടെ ഗവർണർ ആൻഡ്രി വോറോബിയോവ് പറഞ്ഞു. “ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട്, വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയും ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളും മോസ്കോ മേഖലയിൽ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തു. പ്രധാന അനന്തരഫലങ്ങൾ പോഡോൾസ്ക്, ഡൊമോഡെഡോവോ, ഓഡിന്റ്സോവോ ജില്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്” അദ്ദേഹം എഴുതി.
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