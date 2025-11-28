ETV Bharat / international

സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണം, ഇല്ലെങ്കില്‍ ആക്രമണം: യുക്രെയ്‌ന് പുടിന്‍റെ ഭീഷണി

ധാരണയുടെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്‌ൻ സൈന്യത്തോട് പിൻവാങ്ങാൻ പുടിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്മാറാത്ത പക്ഷം റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

RUSSIA UKRAINE WAR UKRAINE ARMY US PEACE PLAN END UKRAINE WAR AGREEMENTS
Russian President Vladimir Putin attends the summit of the Collective Security Treaty Organisation (CSTO) at the Administrative complex Yntymak-Manas Ordo, in Bishkek, Kyrgyzstan, Thursday, Nov. 27, 2025. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മോസ്‌കോ: റഷ്യ, യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ. യുഎസ് മുന്നോട്ടുവച്ച സമാധാന കരാര്‍ യുക്രെയ്ൻ അംഗീകരിച്ചിരിന്നു. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്‌ത് അന്തിമ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതായി വ്യാഴാഴ്‌ച പുടിൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് ദിവസത്തെ കിർഗിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് പുടിൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ധാരണയുടെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്‌ൻ സൈന്യത്തോട് പിൻവാങ്ങാൻ പുടിൻ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. പിന്മാറാത്ത പക്ഷം റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതി ഒരു കരട് കരാറല്ല, മറിച്ച് ചർച്ചയ്ക്കായി മുന്നോട്ടുവച്ച ഒരു കൂട്ടം വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പുടിൻ പ്രതികരിച്ചത്. "യുക്രെയ്‌നിയൻ സൈന്യം അവർ കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ, ശത്രുത അവസാനിക്കും. അവർ പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നേടും" എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച സമാധാന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ക്രെംലിൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനായി ട്രംപ് ശ്രമിച്ചിട്ടും യുക്രെയ്‌നിലെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പുടിൻ തയാറായിട്ടില്ല.

ചർച്ചകൾ അന്തിമമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. "സായുധ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നാറ്റോയിൽ ചേരാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാനും ചില പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനും തുടങ്ങി യുക്രെയ്‌നിനോട് റഷ്യ ഉന്നയിക്കുന്നത് ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങളാണ്" എന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തതായി അവകാശപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാത്തതുമായ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്‌നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ നഗരങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും ഒരു കോട്ടയാണ് ഈ മേഖല. സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ സമീപ ആഴ്‌ചകളിൽ ഉന്നത പങ്കുവഹിച്ച യുഎസ് ആർമി സെക്രട്ടറി ഡാൻ ഡ്രിസ്കോൾ കീവിലേക്ക് പോകുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.

ദീർഘദൂര ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നു

തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നയതന്ത്ര സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ വടക്കൻ സുമി മേഖലയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 53 വയസുള്ള ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വെള്ളിയാഴ്‌ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെ റഷ്യ യുക്രെയ്‌നിലെ ഒഡെസ, ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്‌ക് മേഖലകളിൽ ആക്രമണം നടത്തി.

ആക്രമണത്തിൽ തീയിടുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി പ്രാദേശിക അധികാരികൾ പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌ൻ വ്യോമസേനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, റഷ്യ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് യുക്രെയ്‌നിൽ 142 ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു. അതേസമയം, വിവിധ റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കരിങ്കടലിനും മുകളിൽ റഷ്യൻ വ്യോമ പ്രതിരോധം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് 118 യുക്രേനിയൻ ഡ്രോണുകൾ വീഴ്ത്തിയതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Also Read: ഹോങ്കോങ് തീപിടിത്തം; മരണം 94 ആയി, 200ലധികം പേരെ കാണാനില്ല

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR
UKRAINE ARMY
US PEACE PLAN
END UKRAINE WAR AGREEMENTS
US PEACE PLAN TO END UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.