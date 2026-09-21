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യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനിടെ റഷ്യയിൽ വോട്ടെടുപ്പ്; പുടിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം

ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. 1000ത്തിലധികം ഡ്രോണുകളാണ് പ്രദേശത്ത് പതിച്ചത്.

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Vladimir Putin (AP)
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By ANI

Published : September 21, 2026 at 7:26 AM IST

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മോസ്കോ: യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയായ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യയ്ക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വോട്ടെടുപ്പിനൊടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന പ്രാഥമിക ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം 57.5 ശതമാനം വോട്ടുകളോടെ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യയാണ് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. സെപ്‌റ്റംബർ 25ന് മുൻപ് അന്തിമ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിദേശമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്‌നിനെതിരെ റഷ്യ പൂർണതോതിലുള്ള സൈനികാക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഡുമ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. റഷ്യൻ സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് ഭരണകക്ഷി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പോരാളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി.

പങ്കിട്ട മൂല്യങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ ഓർമകൾ, മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നിവയാൽ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തവണ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. യുദ്ധവിരുദ്ധ നിലപാടുള്ള റഷ്യയിലെ ഏക രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാർട്ടിയായ യാബ്ലോക്കോയെ ഫെഡറൽ പാർട്ടി ലിസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം സുപ്രീം കോടതി വിലക്കിയിരുന്നു.

ഡുമയിലെ സീറ്റ് നില
വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 2030 വരെ അദ്ദേഹത്തിന് റഷ്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി തുടരാൻ സാധിക്കും. 2021ൽ നടന്ന മുൻ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡുമയിലെ 450 സീറ്റുകളിൽ 324 എണ്ണവും യുണൈറ്റഡ് റഷ്യയാണ് നേടിയിരുന്നത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും റഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതും യുദ്ധരംഗത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഭരണകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യത്തെ നിയമനിർമാണ സഭയായ ഡുമയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാണ്.

മോസ്കോയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായത്. വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന ദിനത്തിൽ തലസ്ഥാനമായ മോസ്‌കോയ്‌ക്കും പരിസര പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും നേരെ വന്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആയിരത്തിലധികം ഡ്രോണുകളാണ് പ്രദേശത്ത് പതിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തടസപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് മോസ്കോ മേയർ സെർജി സോബ്യാനിൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് യുക്രെയ്‌ൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൊത്തം 56.66 ശതമാനം പോളിങ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ മോസ്‌കോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിദേശത്തുള്ള റഷ്യൻ പൗരന്മാരും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

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ഇന്ത്യയിലുള്ള റഷ്യൻ പൗരന്മാർക്കായി പ്രത്യേക വോട്ടെടുപ്പ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി റഷ്യൻ അംബാസഡർ ഡെനിസ് അലിപോവ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം അഞ്ച് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്.

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TAGGED:

RUSSIA UKRAIN ATTACKS
DRONE ATTACK IN RUSSIA
RUSSIA PARLIAMENTARY POLLS
VLADIMIR PUTIN
RUSSIA PARLIAMENT ELECTION

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