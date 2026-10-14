റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം: ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വൈദ്യുതി തടസം നേരിട്ടതായി സെലൻസ്കി
കീവിലും തലസ്ഥാന മേഖലയിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ നഗരമായ ഖാർകിവിലും നിർണായക ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ റഷ്യ തകർത്തതായി വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
Published : October 14, 2026 at 3:29 PM IST
കീവ്: യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ശക്തമായ രാത്രികാല മിസൈൽ,-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് കുറഞ്ഞത് ആറ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ഇരുട്ടിലായതായി പ്രസിഡന്റ് വൊളോദിമിർ സെലെൻസ്കി അറിയിച്ചു. കിവ്, തലസ്ഥാന മേഖല, വടക്കുകിഴക്കൻ നഗരമായ ഖാർകിവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിർണായക ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുഎസുമായി റഷ്യയും യുക്രെയ്നും ചേർന്ന് "ഊർജ വെടിനിർത്തൽ" ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ കനത്ത ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണങ്ങളിൽ കിവ് നഗരത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ, ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് തങ്ങളുടെ വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനിടയിൽ, യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയായ സ്റ്റാർലിങ്കിൽ എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ്എക്സ് കമ്പനി വേഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് യുക്രെയ്ന്റെ യുദ്ധമുഖത്തെ ദൗത്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായി സെലെൻസ്കിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് സെർഹി ബെസ്ക്രെസ്റ്റ്നോവ് പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർലിങ്ക് ടെർമിനലുകളിൽ മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, ഇത് നിരവധി ദൗത്യങ്ങളുടെ തടസ്സത്തിന് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ നടപടിയെന്നും, ഇത് യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
യുക്രെയ്ൻ മുൻനിര പോരാളികൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും റഷ്യൻ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഡ്രോണുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും സ്റ്റാർലിങ്ക് സംവിധാനം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ സേനയ്ക്ക് സ്റ്റാർലിങ്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ മസ്ക് എടുത്ത തീരുമാനം മോസ്കോയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ വേഗത നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്പേസ്എക്സ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. യുക്രെയ്ൻ ഊർജ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും, വാഷിംഗ്ടൺ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെക്കുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ റഷ്യ 39 ബാലസ്റ്റിക്-ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും 128 ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തുവിട്ടതായും, അതിൽ നാല് മിസൈലുകളും 115 ഡ്രോണുകളും വെടിവെച്ചിട്ടതായും യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. കിവ് നഗരത്തിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം രാത്രിയാണ് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വ്യോമാതിർത്തി മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തലസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. റഷ്യൻ മിസൈലുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും യുക്രെയ്ൻ യുഎസ് സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. മോസ്കോയും ക്രിമിയയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങൾ 902 യുക്രേനിയൻ ഡ്രോണുകൾ രാത്രിയിൽ വെടിവെച്ചിട്ടതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അവകാശപ്പെട്ടു.
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