കരിങ്കടലിൽ ചരക്കുകപ്പലിനുനേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം; രണ്ട് മരണം, ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്ക്
കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്നും വിദേശ പൗരന്മാരായ രണ്ട് പേർ മരിച്ചതായും എംബസി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു
Published : October 6, 2026 at 11:58 AM IST
കീവ്: കരിങ്കടലിൽ തുർക്കിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചരക്കുകപ്പലിനുനേരെ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരിന്ത്യക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ചോളം കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന എംവി റോയാദ് മമ്മദോവ് എന്ന കപ്പലിനുനേരെ നിഷ്പക്ഷ ജലമേഖലയിൽ വച്ചാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
റൊമാനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആദ്യം മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നും അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്നും വിദേശ പൗരന്മാരായ രണ്ട് പേർ മരിച്ചതായും എംബസി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ റൊമാനിയയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
We have learnt of an attack today on commercial vessel MV ROYAD MAMMADOV in the Black Sea. As per preliminary information, there have been 2 casualties (foreign nationals) while some crew members have been injured and are undergoing medical treatment in Romania. It is further reported that there are three Indian nationals among the crew members. Mission is in close contact with the relevant authorities to ascertain further details about the safety and welfare of the Indian nationals. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. റൊമാനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ മനോജ് മഹാപത്ര കോൺസ്റ്റാൻസ കൗണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു. മൂന്ന് പേരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായും അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എംബസി ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യയുടേത് ഭീകരതയെന്ന് സെലൻസ്കി
തുർക്കിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കപ്പലിനുനേരെ റഷ്യ നടത്തിയത് ഭയാനകമായ ആക്രമണമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. കപ്പലിൽ അസർബൈജാൻ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 11 ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കടലിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടും റഷ്യ ഭീകരതയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആഗോള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ റഷ്യക്കുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
All three Indian nationals are safe. We have spoken to them. One of them has been injured and is receiving medical attention. We are in close touch with the hospital authorities. We are extending all possible support for the welfare and wellbeing of the Indian crew members. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ കരിങ്കടലിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും തുറമുഖങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ രൂപീകരിച്ച കരിങ്കടൽ ധാന്യ ഇടനാഴി കരാറിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണി വർധിച്ചത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയാണിത്.
ആഗോള ഭക്ഷ്യവിതരണ ശൃംഖലയെ തന്നെ തകിടംമറിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നു. യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുന്നത് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക. അതിനാൽ കരിങ്കടൽ വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനും വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026
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കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്നിലെ സുമിയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വെയർഹൗസിലെ 52കാരനായ ജീവനക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. യുദ്ധം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. യുക്രെയ്ൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി കീവുമായും മോസ്കോയുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് മികച്ച ആശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
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