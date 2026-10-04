യുക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യ ഫാർമ പ്ലാൻ്റിന് നേരെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
ഉക്രെയ്നിലെ സുമിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുസും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്ലാൻ്റിന് നേരെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഫാക്ടറിക്ക് കോടികളുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു
Published : October 4, 2026 at 4:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുക്രെയ്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ പ്രമുഖ കുസും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മരുന്ന് നിർമാണ ഫാക്ടറിക്ക് നേരെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. യുക്രെയ്നിലെ സുമിയിലുള്ള വൻകിട ഫാർമ പ്ലാൻ്റിന് നേരെയാണ് കനത്ത ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാക്ടറിയുടെ പ്രധാന ഘടനയും കെട്ടിടങ്ങളും റഷ്യൻ ഡ്രോൺ പതിച്ച് പൂർണമായും തകർന്നു. കനത്ത സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വലിയതോതിൽ പുക ഉയരുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
1994-ൽ ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകൾ യുക്രെയ്നിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന വിതരണക്കാരായിട്ടാണ് കുസും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് സ്വന്തമായി ബ്രാൻഡുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കമ്പനി, 2007-ൽ ഇന്ത്യയിലും 2009-ൽ യുക്രെയ്നിലെ സുമിയിലും ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആയ രാജീവ് ഗുപ്തയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും യുക്രെയ്നിലുമായി നിരവധി നിർമാണ പ്ലാൻ്റുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട്. പ്രധാനമായും ജനറിക് മരുന്നുകളാണ് ഇവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
യുക്രെയ്ൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങി ഒമ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനിടയിലും സുമിയിലെ പ്ലാൻ്റ് തടസങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, പുതിയ ആക്രമണത്തോടെ ഫാക്ടറിക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 400 കോടി രൂപയുടെ ഭീമമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. യുക്രേനിയൻ വേരുകളുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായാണ് കുസും ഗ്രൂപ്പ് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications facility. Six people were injured as a result of these attacks. Overnight, the Russians launched 135 attack drones against Ukraine, more than 50 of them jet-powered. Kyiv, the Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy, and Zaporizhzhia regions came under attack. And among the main targets of these terrorists, as always, are ordinary residential buildings, critical infrastructure – everything that makes up normal everyday life. There are power outages in some communities. Our services are working at the impact sites. It is important that Ukraine is not left alone against this terror. This week alone, the Russians have used more than 1,900 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 25 missiles against Ukraine. More than 800 of the drones were jet-powered, and Russia must be held accountable for this escalation. Today, Friedrich Merz @bundeskanzler – Federal Chancellor of Germany – is visiting Kyiv. A leader of a country that consistently demonstrates leadership in protecting the lives of Ukrainians from Russian strikes. We are grateful for all the support, and today we are preparing decisions to give us in Ukraine, and all of Europe, greater capabilities to defend ourselves. There will be important agreements between Ukraine and Germany. Russia must be stopped together. Thank you to everyone who is helping.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026
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യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണവും നിലവിലെ സാഹചര്യവും
റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെ യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി എക്സ് പ്ലാറ്റഫോമിലൂടെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സുമിയിലെ സാധാരണ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വെയർഹൗസിന് നേരെയാണ് റഷ്യ ഡ്രോൺ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിനുപുറമെ, കീവിലെ പിവ്നിച്നി പാലത്തിന് നേരെയും ഡിപ്രോയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റിക്ക് നേരെയും റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്രോയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. വേഗതയേറിയതും താരതമ്യേന വിലകുറഞ്ഞതുമായ ഷാഹെദ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മോസ്കോ ഉക്രെയ്നിൽ നിരന്തരമായി ആക്രമണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്.
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