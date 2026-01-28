സമാധാന ചർച്ചകൾക്കിടയിലും ആക്രമണം; യുക്രെയ്നില് പാസഞ്ചര് ട്രെയിനിന് നേരെ ഡ്രോണ് ആക്രമണം, 5 പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് റഷ്യ. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് നേരെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. 5 പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ചോപ്പിൽ നിന്ന് ബാർവിൻകോവിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം.
Published : January 28, 2026 at 7:41 AM IST
കീവ്: സംഘർഷം നിർത്തലാക്കാനുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് റഷ്യ. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ഹർകീവ് യാസിക്കോവിന് സമീപം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് നേരെ റഷ്യ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. സംഭവത്തില് അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ട്രെയിനിൽ 200ലധികം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ട്. യുക്രെയ്നിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തികൾക്കടുത്തുള്ള ചോപ്പിൽ നിന്ന് ബാർവിൻകോവ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ട്രെയിന് നേരെയാണ് റഷ്യ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത്. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് നേരെയുണ്ടായത് റഷ്യയുടെ ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
ഏത് രാജ്യത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെയും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കുമെന്നും വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സെലൻസ്കി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
"ഒരു ട്രെയിനിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് സൈനിക ന്യായീകരണമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. മൂന്ന് ഡ്രോണുകളാണ് ആക്രമണത്തിനായി റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചത്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു" വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
യുക്രെയ്നിലുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷങ്ങളെ നിർത്തലാക്കാനുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യയിൽ സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും സെലൻസ്കി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. യുക്രെയ്നിന് എതിരെയുള്ള റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കാത്ത സഖ്യ കക്ഷികൾക്ക് സെലൻസ്കി നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
ചർച്ചകൾ വിഫലം? ആക്രമണം തുടർന്ന് റഷ്യ
ലോകത്തെ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സമാധാന സമിതി 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ' ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. ജനുവരി 23ന് അബുദബിയിൽ വച്ച് നടന്ന ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അമേരിക്ക, റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.
യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും തുടരുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ കരട് രൂപരേഖ അമേരിക്ക പ്രാഥമികമായി തയാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയെ റഷ്യ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യ തയാറാകണമെന്നായിരുന്നു യുക്രെയ്നിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ പ്രതികരണം. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പൂർണ സുരക്ഷ ലഭ്യമാകണം. യുക്രെയ്നിന് മാത്രമല്ല, റഷ്യയിലും സമാനമായ ആഗ്രഹം ഉയർന്നുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സെലൻസ്കി എക്സിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
