യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യയുടെ മിസൈലാക്രമണം; മരണം ആറായി, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
യുക്രെയ്നില് ആക്രമണം നടത്തി റഷ്യ. ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് സെലന്സ്കി.
Published : November 15, 2025 at 11:08 AM IST
കീവ്: യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. 200ലധികം ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങള് തകർന്നു. ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുക്രെയ്നിനെ ആക്രമിച്ചത്. തലസ്ഥാനമായ കീവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമമാണിതെന്നും വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. 430 ഡ്രോണുകളും 18 മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊർജ ശൃംഖലയേയും മറ്റും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. നിരവധി വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും ഡിടിഇകെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശൈത്യ കാലത്ത് ഊർജ ശൃംഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റഷ്യൻ ആക്രമണം യുക്രെയ്ൻ ജനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ അമേരിക്കൻ നിർമിത പാട്രിയറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും 14 മിസൈലുകൾ വെടിവച്ചിടുകയും ചെയ്തൂവെന്ന് സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
Last night, Patriots performed well, successfully intercepting Russian ballistic missiles. Yet we still need considerably more forces, systems, and compatible missiles to protect lives.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025
This week, the Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway – along with our Baltic… pic.twitter.com/ddUrwLjtKL
മുമ്പ് നടന്ന ഡ്രോൺ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കീവിലെ അസർബൈജാൻ എംബസിക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അസർബൈജാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇൽഹാം അലിയേവ് പറഞ്ഞു. ഇറാനും മിഡിൽ ഈസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര സ്രോതസ് കൂടിയാണിത്. യുക്രെയ്ൻ പ്രദേശമായ ഒഡെസയിൽ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആകമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട്.
അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും താമസിച്ച വീടും മറ്റും തകരുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആക്രമണത്തില് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട മരിയ കാൽചെങ്കോ പറഞ്ഞു. വലിയ ദൂരത്ത് നിന്ന് മിസൈൽ വന്ന് പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മരിയ പറഞ്ഞു. തലസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും മറ്റും സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി പ്രാദേശിക സൈനിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തലവൻ മൈക്കോള കലാഷ്നിക് പറഞ്ഞു.
З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в… pic.twitter.com/ZNfRZDHxHW— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025
ആദ്യം ആകമിച്ചത് യുക്രെയ്നെന്ന് റഷ്യ
രാജ്യത്തെ സിവിലിയന്മാരെയും ഊർജ ശൃംഖലയേയും ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതായി റഷ്യ ആരോപിച്ചു. 200ലധികം യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോണുകൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന വെടിവച്ചിട്ടതായും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അടിസ്ഥന സൗകര്യങ്ങൾ തകർത്തത് മൂലമാണ് യുക്രെയ്നിനെ ആകമിച്ചതെന്ന് റഷ്യ അവകാശപ്പെട്ടു. റഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ എണ്ണ കയറ്റുമതി തുറമുഖമായ നൊവോറോസിസ്കിലെ എസ്-300/എസ്-400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
Also Read: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം, സുഡാനിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ജി7 രാജ്യങ്ങൾ