ETV Bharat / international

യുക്രെയ്‌നില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് റഷ്യ; ബസില്‍ ഡ്രോണ്‍ ഇടിച്ചു, 12 ഖനിത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് 12 ഖനിത്തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായത്.

RUSSIA UKRAINE TALKS NEXT WEEK Volodymyr Zelenskyy RUSSIA Ukrain
This handout photograph (shows rescuers in action) released by the State Emergency Service of Ukraine (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കീവ്: യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 12 ഖനി തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ബസിൽ ഡ്രോൺ ഇടിച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌നിലെ ഡിനിപ്രോയിലാണ് സംഭവം.

ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ രക്ഷപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചൂവെന്നും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചൂവെന്നും യുക്രെയ്‌ൻ സ്‌റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സർവീസ് വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ ഡിടിഇകെ ഖനികളിൽ റഷ്യ ശക്തമായ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയതായി സ്വകാര്യ ഊർജ കമ്പനിയും ബസിന്‍റെ ഉടമയുമായ ഡിടിഇകെ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസ് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉടനെ

യുക്രെയ്‌നിന് മേലുള്ള ആക്രമണം നിർത്തിവയ്‌ക്കാന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് പുടിൻ സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും യുക്രെയ്‌നിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേസമയം യുക്രെയ്‌നും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ച വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റഷ്യ, യുക്രെയ്‌ൻ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഫെബ്രുവരി 4, 5 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും.

അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത യോഗത്തിൽ യുക്രെയ്‌നിന് താത്‌പര്യമുണ്ടെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും വോളോഡിമർ സെലൻസ്‌കി ഒരു ടെലിഗ്രാം പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു. ജനുവരി 23ന് നടന്ന ചർച്ച വിഫലമായിരുന്നു. യുക്രെയ്‌ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും തുടരുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ കരട് രൂപരേഖ അമേരിക്ക പ്രാഥമികമായി തയാറാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും റഷ്യ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചർച്ചകളുടെയും മറ്റും വിശദാംശങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം ഫ്ലോറിഡയിൽ യുഎസ് സമാധാന പ്രതിനിധി സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതായി റഷ്യൻ പ്രതിനിധി കിറിൽ ദിമിട്രിവ് പറഞ്ഞു.

ആക്രമണം തുടർന്ന് റഷ്യ

സമാന സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിലെ ഹർകീവ് യാസിക്കോവിന് സമീപം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് നേരെ റഷ്യയുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായി. സംഭവത്തില്‍ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ട്രെയിനിൽ 200ലധികം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തികൾക്കടുത്തുള്ള ചോപ്പിൽ നിന്ന് ബാർവിൻകോവ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ട്രെയിന് നേരെയാണ് റഷ്യ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത്. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് നേരെയുണ്ടായത് റഷ്യയുടെ ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

Also Read: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ പറയുന്നത് എന്ത്? ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE TALKS NEXT WEEK
VOLODYMYR ZELENSKYY
RUSSIA
UKRAIN
RUSSIAN ATTACKS UKRAINE LATEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.