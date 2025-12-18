Kerala Local Body Elections2025

സമാധാന ചർച്ച നിരസിച്ചാൽ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കും; യുക്രെയ്‌നിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പുടിൻ

പുതിയ ഒറെഷ്‌നിക് ബാലിസ്‌റ്റിക് മിസൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവായുധ ശേഖരണത്തെ കുറിച്ചും മറ്റും അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു.

Russian Chief of General Staff Gen. Valery Gerasimov, right, reports to Russian President Vladimir Putin at the annual board meeting of the Russian Defense Ministry and award soldiers in Moscow (AP)
Published : December 18, 2025 at 1:09 PM IST

മോസ്കോ: സമാധാന നീക്കങ്ങൾ യുക്രെയ്‌ൻ നിരസിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും പുടിൻ ആരോപിച്ചു. ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള വാർഷിക യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുന്നതിൽ യുക്രെയ്‌ൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ റഷ്യ തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കും. സൈനിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കും, റഷ്യൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ഒരു ബഫർ സുരക്ഷാ മേഖല വികസിപ്പിക്കാൻ മോസ്കോ നീങ്ങുമെന്നും വ്ളാഡിമർ പുടിൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

റഷ്യൻ സൈന്യം ഒരുങ്ങുന്നു

യുഎസ് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് യുക്രേനിയൻ, യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതികരണവുമായി വ്ളാഡിമർ പുടിൻ രംഗത്ത് എത്തിയത്. റഷ്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സൈനിക ശക്തിയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പുതിയ ഒറെഷ്‌നിക് ബാലിസ്‌റ്റിക് മിസൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവായുധ ശേഖരണത്തെ കുറിച്ചും മറ്റും അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു.

2022ലാണ് മോസ്‌കോ പിടിച്ചടക്കിയത്. എന്നാൽ സാപൊറീഷ്യ മേഖലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടത്തെ യുക്രെയ്‌ൻ സൈന്യത്തെ തുരുത്താനും മറ്റുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് റഷ്യൻ സൈന്യമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആൻഡ്രി ബെലോസോവ് പറഞ്ഞു. ഡ്രോണുകൾ, ജാമിങ് ഉപകരണങ്ങൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് റഷ്യൻ സൈനിക ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാറ്റോ അംഗത്വം വേണ്ട: വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കി

അതേസമയം, 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ യുക്രെയ്‌ൻ ആക്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം നാല് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മോസ്കോയിൽ നിന്നും കീവിൽ നിന്നുമുള്ള പരസ്‌പരവിരുദ്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ ട്രംപിന്‍റെ സമാധാന കരാറിന്‍റെ നീക്കുപോക്ക് തടസപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. യുദ്ധാനന്തരം യുക്രെയിൻ്റെ സുരക്ഷ യുഎസും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും ഉറപ്പു നല്‍കിയതിനാല്‍ നാറ്റോ അംഗത്വം നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കി നേരത്തെ അറയിച്ചിരുന്നു.

മുമ്പ് ബെർലിനിൽ നടന്ന സമാധാന ചർച്ച പൂർണമല്ലെന്നും പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം പ്രധാന പ്രശ്‌നമായി പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണെന്നും യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. റഷ്യയ്ക്ക് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണമെന്ന മോസ്കോയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സെലെൻസ്‌കി നിരസിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

