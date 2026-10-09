യുക്രെയ്നിൽ ബസുകൾക്ക് സമീപം റഷ്യൻ ബോംബാക്രമണം; 30 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
യുദ്ധം തകർത്ത ഡൊണെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിലെ ക്രാമറ്റോർസ്ക് നഗരത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചു
Published : October 9, 2026 at 11:35 AM IST
കീവ്: കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിൽ യാത്രക്കാർ നിറഞ്ഞ ബസുകൾക്ക് സമീപം റഷ്യൻ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 30 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ ഉൾപ്പെടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം താറുമാറാക്കിയ വ്യാപക ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ സംഭവം.
യുദ്ധം തകർത്ത ഡൊണെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിലെ ക്രാമറ്റോർസ്ക് നഗരത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചു. റഷ്യ മനഃപൂർവം സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്ന് നഗരത്തിലെ സൈനിക ഭരണത്തലവൻ ഒലക്സാണ്ടർ ഹോഞ്ചരെങ്കോ വ്യക്തമാക്കി. ചെറിയ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റഷ്യയുടെ പൂർണതോതിലുള്ള അധിനിവേശം ആരംഭിച്ച് നാലര വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ യുക്രെയ്നുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി റഷ്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. യുക്രെയ്ൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് റഷ്യ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഊർജ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ, റെയിൽവെ, പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകൾ, ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, ടെലികോം ശൃംഖലകൾ, ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, ധാന്യ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയാണ് അടുത്തിടെ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായത്.
വടക്കൻ യുക്രെയ്ൻ നഗരമായ പ്രിലുകിയിൽ ബുധനാഴ്ച റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 22 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ആക്രമണം. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ആക്രമണത്തിൽ 54 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വീടുകൾ തകർന്നതിനാൽ പലർക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച അപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.
നാറ്റോയോട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് യുക്രെയ്ൻ
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി വ്യാഴാഴ്ച പ്രിലുകി സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ് റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശൈത്യകാലം അടുക്കുന്നതോടെ റഷ്യ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സെലൻസ്കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിരോധത്തിനായി നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സഹായം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. വാക്കുകളിലുള്ള പിന്തുണ യുക്രെയ്ൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള പുതിയ പാക്കേജുകളായി മാറേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ആൻ്റി ബാലിസ്റ്റിക് സംവിധാനങ്ങൾ, പോർവിമാനങ്ങൾക്കുള്ള വെടിക്കോപ്പുകൾ എന്നിവ നൽകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുക്രെയ്ൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായ ജാരെഡ് കുഷ്നർ, സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് എന്നിവരുമായി യുക്രെയ്ൻ പ്രതിനിധി സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് സെലൻസ്കി അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ചർച്ച രണ്ട് ദിവസം നീളും. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ദേശീയ ഗ്രിഡ് ഓപ്പറേറ്ററായ ഉക്രനെർഗോയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കീവിൽ അടിയന്തരമായി വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ ഊർജ കമ്പനിയായ ഡിടിഇകെ അറിയിച്ചു. റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര കിറ്റുകൾ, കുടിവെള്ളം, ബാക്കപ്പ് പവർ എന്നിവ കരുതാൻ അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം പതിച്ച അര ടൺ വീതം ഭാരമുള്ള പൊട്ടാത്ത രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ നിർവീര്യമാക്കിയതായി കീവ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി കീവിലെ ഒബൊലോൺസ്കി, ഡെസ്നിയാൻസ്കി ജില്ലകളിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
റഷ്യൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യുക്രെയ്ൻ്റെ തിരിച്ചടി
പടിഞ്ഞാറൻ റിയാസാൻ മേഖലയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിന് യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി റഷ്യൻ സാങ്കേതിക ഭീമനായ യാൻഡെക്സ് അറിയിച്ചു. മോസ്കോയിൽ നിന്ന് 1200 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കുള്ള സലാവത് നഗരത്തിലെ വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുക്രെയ്ൻ സൈന്യവും അവകാശപ്പെട്ടു. റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ, പെട്രോകെമിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് വ്യക്തമാക്കി.
യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 2000 കിലോമീറ്ററിലധികം അകലെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ സൈബീരിയയിലെ റഷ്യയുടെ ഓംസ്ക് മേഖലയിലും യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോണുകൾ എത്തി. മിക്ക ഡ്രോണുകളും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വെടിവച്ചിട്ടെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വടക്കൻ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തിൽ പതിച്ചതായി ഓംസ്ക് ഗവർണർ വിറ്റാലി ഖോട്സെങ്കോ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഓംസ്ക് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി റഷ്യൻ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമമായ ആസ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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കരിങ്കടലിലെ സിവിലിയൻ കപ്പലുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്കും യുക്രെയ്നും കൈമാറിയതായി തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകൻ ഫിദാൻ അറിയിച്ചു. സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് വാണിജ്യ വ്യാപാരത്തെയും ധാന്യ കയറ്റുമതിയെയും ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനിടെ, റഷ്യൻ അധീനതയിലുള്ള കലിനിൻഗ്രാഡുമായുള്ള അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നാറ്റോ അംഗമായ ലിത്വാനിയ നൂറോളം സൈനികരെ അധികമായി വിന്യസിച്ചു. ലിത്വാനിയയ്ക്കും പോളണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കലിനിൻഗ്രാഡ് നാറ്റോയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ പ്രധാന സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്ന് ലിത്വാനിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി റോബർട്ടാസ് കൗനാസ് വ്യക്തമാക്കി.
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