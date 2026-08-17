സെലെൻസ്കിയുടെ ജന്മനാട്ടിൽ റഷ്യൻ വ്യോമാക്രമണം; ലക്ഷ്മി മിത്തലിൻ്റെ സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റ് അടച്ചു, 2 മരണം
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുടെ ജന്മനാടായ ക്രീവ്യി റിഹ് എന്ന വ്യവസായ നഗരത്തിലാണ് ഈ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
Published : August 17, 2026 at 2:12 PM IST
കീവ്: യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ പ്രമുഖൻ ലക്ഷ്മി മിത്തലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യുക്രെയ്നിലെ സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിന് നേരെ നടന്ന മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 14 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തീവ്രമാകുന്നതിനിടെ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായി നിർത്തിവച്ചു.
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുടെ ജന്മനാടായ ക്രീവ്യി റിഹ് എന്ന വ്യവസായ നഗരത്തിലാണ് ഈ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് നിർമാണ ശാലയായ ആർസെലർമിത്തലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഊർജ വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും മെഡിക്കൽ സംഘവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റായ ആർസെലർമിത്തൽ ക്രിവി റിഹ് ഭാഗികമായി അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കമ്പനി ടെലിഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പുലർച്ചെയുണ്ടായ റഷ്യൻ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് ജില്ലകളിലെങ്കിലും തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി മേയർ വിറ്റാലി ക്ലിറ്റ്ഷ്കോ വ്യക്തമാക്കി. കീവ് മേഖലയിലും മറ്റിടങ്ങളിലുമുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടിയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കൂടുതൽ സഹായം തേടി യുക്രെയ്ൻ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. 1,550ലധികം ഡ്രോണുകളും ബോംബുകളും 62 മിസൈലുകളുമാണ് റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തേക്ക് കൂടുതൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളോട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനുമുൻപ് 2022ലും ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ പ്ലാൻ്റിലെ ഒരു റോളിങ് മിൽ പൂർണമായും നശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
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യുദ്ധം നീളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിർണായകമായ വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് നേരെയുള്ള റഷ്യൻ നീക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആർസെലർമിത്തൽ പ്ലാൻ്റ് യുക്രെയ്ൻ്റെ ഉരുക്ക് കയറ്റുമതിയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. തുടർച്ചയായുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെയും ഊർജ ശൃംഖലയെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെയും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റഷ്യൻ നടപടികൾക്കെതിരെ ആഗോള തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അയവുവന്നിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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