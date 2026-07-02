കീവിൽ റഷ്യയുടെ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം; നഗരത്തിൽ വൻ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ
യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്നു, കീവിൽ റഷ്യയുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, സബ്വേകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ജനം
By ANI
Published : July 2, 2026 at 10:23 AM IST
കീവ്: യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ റഷ്യയുടെ കനത്ത മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ തകർന്നു. നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും വൻ സ്ഫോടനങ്ങളും തീപിടിത്തവുമുണ്ടായതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയൊരു ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി വൈകി നഗരത്തിൽ അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡ്രോണുകളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. നഗരത്തെ നടുക്കിയ വൻ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾക്ക് മുൻപ് വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വെടിയുതിർക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. നഗരമധ്യത്തിലുൾപ്പെടെ പലയിടത്തും വലിയ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. വൻ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പേർ സ്ലീപ്പിങ് ബാഗുകളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായി സബ്വേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു.
ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ യുക്രെയ്ൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് കീവ് മേയർ വിറ്റാലി ക്ലിറ്റ്ഷ്കോ അഭ്യർഥിച്ചു. പുലർച്ചെ രണ്ടോടെ വീണ്ടും ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ ഒൻപത് നിലയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തകർന്നുവെന്നും ഇതിനുള്ളിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നതായും മേയർ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലും മറ്റൊരു പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലുമുൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ജില്ലകളിലെങ്കിലും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി മേയർ അറിയിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മോസ്കോയ്ക്ക് മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്ൻ അടുത്തിടെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. മോസ്കോയിലെ റഷ്യൻ ഇന്ധന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയും 2014ൽ റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത ക്രിമിയയിലുമാണ് യുക്രെയ്ൻ ദീർഘദൂര ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കീവിൽ റഷ്യയുടെ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിന് യുദ്ധം തുടരാനാണ് താത്പര്യമെന്നും അതിനാൽ യുദ്ധം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അയർലൻഡ് സന്ദർശന വേളയിൽ സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
യൂറോപ്പിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും യുക്രെയ്ന് അമേരിക്ക നൽകുന്ന സൈനിക സഹായങ്ങൾക്കെതിരെ ജൂൺ 25ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ഇത്തരം നടപടികൾ പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സ്ഥിരതയ്ക്ക് പ്രവചനാതീതമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.
യുക്രെയ്ന് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലുള്ള ആശങ്ക മോസ്കോ പലതവണ വാഷിങ്ടണിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മരിയ സഖറോവ പ്രതിവാര വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബെലാറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെലെൻസ്കി അടുത്തിടെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കീവ് ഭരണകൂടത്തിന് സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സഖറോവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുദ്ധത്തിൽ വൻ ആൾനാശം
അതേസമയം, 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ ഇരുവശത്തുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. അമേരിക്കൻ തിങ്ക് ടാങ്കായ സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം റഷ്യൻ ഭാഗത്ത് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ്റെ ഭാഗത്തും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. യുദ്ധം 1590 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയാണെന്നാണ് കീവിലെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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