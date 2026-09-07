ETV Bharat / international

റഷ്യ-ഉക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധം അവസാനത്തിലേക്ക്? ട്രംപിൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി മൂന്ന് വട്ട ചർച്ച നടത്തി സെലെൻസ്‌കി; 'സമാധാന പാക്കേജ്' അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു!

മോസ്കോയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് സംഘം ഉക്രെയ്‌നിൽ എത്തിയത് എന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.

usa ukrain meet Zelenskyy Zelenskyy Talks With Trump Envoys putin
Russia-Ukraine War Ending? Zelenskyy Holds 3 Rounds Of Talks With Trump Envoys ((Photo/X@ZelenskyyUa))
author img

By ANI

Published : September 7, 2026 at 7:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കീവ്: റഷ്യ-ഉക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്താനുള്ള ആഗോള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും ട്രംപിൻ്റെ മരുമകൻ ജാരെദ് കുഷ്നറും ഉക്രെയ്‌ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലെത്തി പ്രസിഡൻ്റ്‌ വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയുമായി അതിനിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തി. മോസ്കോയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് സംഘം ഉക്രെയ്‌നിൽ എത്തിയത് എന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.

കീവിൽ നടന്ന മൂന്ന് ഘട്ട ചർച്ചകളും ഏറെ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് സെലെൻസ്‌കി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന രക്തരൂക്ഷിതമായ ഈ പോരാട്ടത്തിന് വിരാമമിടാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം സജീവമായി ഇടപെടുന്നതിനെ ഉക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

യുഎസ് പ്രതിനിധി സംഘവുമായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ചർച്ചകൾ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. ഇത് സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാന കരാറിലെത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. "ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി. അവയെല്ലാം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ഇവിടെയെത്തിയതിന് സ്റ്റീവിനും ജാരെദിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രസിഡൻ്റിനോടും ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയുള്ളവരാണ്," ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

'അതിർത്തി തർക്കം' തീർക്കാൻ തലവന്മാർ നേരിട്ടെത്തും

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയമായി. ഇത്തരം അതീവ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണത്തലവന്മാർ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് സെലെൻസ്‌കി സൂചിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും സുരക്ഷാ ഗ്യാരൻ്റികൾ, ഉക്രെയ്‌ൻ്റെ ഭാവി, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ യുഎസ് സംഘവുമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ എന്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഉക്രെയ്‌ൻ്റെ ശക്തമായ സൈന്യമായിരിക്കും അതിന് കാവലായി നിൽക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കടുത്ത ശീതകാലത്തെ നേരിടാൻ അമേരിക്കൻ സഹായം

യുദ്ധം വരാനിരിക്കുന്ന ശീതകാലത്തിലേക്കും നീളുകയാണെങ്കിൽ ഉക്രെയ്ന്‌ നിലനിൽക്കാൻ അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ശക്തമായ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള എൽഎൻജി (LNG) ഇന്ധന ലഭ്യത എന്നിവയടങ്ങുന്ന 'വിന്റർ പാക്കേജ്' ഉക്രൈൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം യുഎസ് പ്രതിനിധികളുമായി സെലെൻസ്‌കി പങ്കുവെച്ചു. "ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ പങ്കാളികളുമായി ധാരണയിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ പങ്കാളികളുടെ പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യുദ്ധം ശീതകാലത്തേക്ക് നീളുകയാണെങ്കിൽ, വിൻ്റർ പാക്കേജിനെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഇന്ന് സ്റ്റീവ്, ജാരെദ്, ഞങ്ങളുടെ യൂറോപ്യൻ പങ്കാളികൾ എന്നിവരുമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. വ്യോമ പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജ മേഖല എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും അമേരിക്കൻ എൽഎൻജിയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ലഭ്യമാക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലക്ഷ്യം വെടിയുണ്ടകളല്ല, ചർച്ചകൾ!

മോസ്കോയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിലെ ആശയങ്ങൾ കീവിലെ ചർച്ചകളിലേക്ക് യുഎസ് പ്രതിനിധി സംഘം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സെലെൻസ്‌കിക്കൊപ്പം സംസാരിച്ച വിറ്റ്‌കോഫ് പറഞ്ഞു. "മോസ്കോയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ഞാൻ കരുതുന്നു. പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു. മോസ്കോയിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കീവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്," വിറ്റ്‌കോഫ് പറഞ്ഞു.

ഈ സംഘർഷത്തിന് സൈനികപരമായ പരിഹാരമല്ല, മറിച്ച് നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരമാണ് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ട്രംപിൻ്റെ സമീപനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "ഈ സംഘർഷത്തിന് നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരമാണ് ഞങ്ങൾ തേടുന്നത്. പ്രസിഡൻ്റ്‌ ട്രംപ് ആ രീതിയിലൂടെ കുറഞ്ഞത് ഒമ്പതോളം സംഘർഷങ്ങളെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കാം," വിറ്റ്‌കോഫ് പറഞ്ഞു.

റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കുഷ്നർ പറഞ്ഞു, യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശാലമായ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. "പുടിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, അദ്ദേഹം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഈ യുദ്ധം അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിനായി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്," കുഷ്നർ പറഞ്ഞു.

ചർച്ചകളുടെ ഫോർമാറ്റിനേക്കാൾ പ്രധാനം സംഭാഷണം തുടരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സെലെൻസ്‌കി, ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് വിറ്റ്‌കോഫിനും കുഷ്നർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. "അമേരിക്കൻ സംഘം റഷ്യൻ തലവനുമായും ഇന്ന് എന്നെയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും എല്ലാ സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് പ്രധാനമാണ്. യൂറോപ്യന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശകരുടെ യോഗവും ഞങ്ങൾ നടത്തി, ഈ ചർച്ചകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസ് പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ, "മാന്യവും വിശ്വസനീയവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം" ഉറപ്പാക്കുന്നതിലാണ് കീവ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ‌ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമാധാന നിർദ്ദേശവുമായി ഇരു പ്രതിനിധികളും മോസ്കോയും കീവും സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതിർത്തി നിർണയം, സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ, സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ, യൂറോപ്യൻ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചർച്ചകളുടെ വേഗത നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയാണ് ഈ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Also Read: അമേരിക്ക അടങ്ങിയാൽ ഹോർമുസ് തുറക്കാം; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ, വീണ്ടും ഉപരോധ ഭീഷണി

TAGGED:

USA UKRAIN MEET
ZELENSKYY
ZELENSKYY TALKS WITH TRUMP ENVOYS
PUTIN
RUSSIA UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.