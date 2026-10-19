റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതി; മെച്ചപ്പെട്ട കരാറിലെത്താൻ സെലെൻസ്കി ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും ട്രംപ്
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കരാറിൽ തനിക്ക് "എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും" ഒപ്പുവെക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
Published : October 19, 2026 at 6:58 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ "വലിയ പുരോഗതി" കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയോടുള്ള നയതന്ത്ര സമീപനത്തെ ന്യായീകരിച്ചാണ് പരാമർശം. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മികച്ചൊരു കരാർ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചു. 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന.
യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കരാറുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള തൻ്റെ തന്ത്രം വളരെ ലളിതമാണെന്ന് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. റഷ്യയെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കരാറിൽ തനിക്ക് "എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും" ഒപ്പുവെക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
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"റഷ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ തീരുമാനം വളരെ ലളിതമാണ്. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. റഷ്യയെ മണ്ടത്തരമായി ചർച്ചയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിലവിലെ ബന്ദി മോചന ചർച്ചകളും ഉൾപ്പെടുന്നു! ഇപ്പോൾ ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചാൽ അത് റഷ്യയെ അകറ്റാൻ കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാം!" ട്രംപ് കുറിച്ചു.
കൂടാതെ, റഷ്യ ഇറാനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളിലും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. റഷ്യയുടെ ശേഷിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാനെ സഹായിക്കാൻ റഷ്യ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറവാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ ഇതിനിടയിൽ തടസമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
സെലെൻസ്കിയെ വിമർശിച്ച് ട്രംപ്
റഷ്യൻ ഡീസൽ റിഫൈനറികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉക്രെയ്നിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ട്രംപ് സെലെൻസ്കിയെ വിമർശിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം റഷ്യയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി, 3,00,000 ടണ്ണിലധികം ഡീസൽ ഇന്ധനം അമേരിക്ക ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. നവംബറിൽ 5,00,000 ടണ്ണും, അതിനുശേഷം ഒരു ദശലക്ഷം ടണ്ണും ഡീസൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. റഷ്യ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഡീസൽ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായെന്നും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"റഷ്യയിലെ ഡീസൽ ശുദ്ധീകരണശാലകളെ സെലെൻസ്കി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അമേരിക്കയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഡീസൽ വിപണികളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കർഷകരും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലുള്ളവരും വിവിധ തരം ബിസിനസുകളും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റഷ്യ ഇപ്പോഴും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ ഡീസൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലോകവിപണിയിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ജോ ബൈഡൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുൻ ഭരണകൂടത്തെപ്പോലെ, യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായി, നിലവിലുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. സംഘർഷത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം രാജ്യം തകർന്നടിഞ്ഞതിന് സെലെൻസ്കിയാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും ട്രംപ് വിമർശിച്ചു. ഇതിലും മികച്ചൊരു കരാറിലെത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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