400 ഡ്രോണുകൾ, 30 മിസൈലുകൾ; യുക്രെയ്നിൽ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, പൈതൃക പള്ളിക്ക് തീപിടിച്ചു
രാജ്യത്തെ ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 46 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റഷ്യ നടത്തിയത് 619 ആക്രമണങ്ങൾ. പ്രതിരോധിക്കാൻ പുതിയ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി യുക്രെയ്ൻ.
Published : March 25, 2026 at 10:56 AM IST
കീവ്: റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 46 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 400 ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ വ്യക്തമാക്കി.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി യുക്രെയ്നിലേക്ക് 23 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുമാണ് റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഡിനിപ്രോയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുൾപ്പെടെ 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. ലിവിവിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലും 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
Over 1,000 drones launched by Russia in just one day — targeting cities and regions across Ukraine. Death, injuries, and destruction — this is the true face of Russia’s so-called “culture.”— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 24, 2026
ലിവിവിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച സെൻ്റ് ആൻഡ്രൂസ് പള്ളിക്ക് തീപിടിച്ചു. ഇത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ളതാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രധാനമന്ത്രി യൂലിയ സ്വിരിഡെങ്കോ അറിയിച്ചു. ഇവാനോ-ഫ്രാങ്കിവ്സ്കിനടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയും അപ്പാർട്ട്മെൻ്റും ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നതായി പ്രാദേശിക സൈനിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തലവൻ സ്വിറ്റ്ലാന ഒനിഷ്ചുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം പ്രതിരോധ രേഖകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ സായുധ സേന കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ജനറൽ ഒലെക്സാണ്ടർ സിർസ്കി പറഞ്ഞു. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 619 ആക്രമണങ്ങളാണ് റഷ്യ നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 17 മുതൽ റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയും കൂടുതൽ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തതായി വാഷിങ്ടൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് വാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വേനൽക്കാലത്തോടെ യുദ്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് റഷ്യയുടെ നീക്കം. 2014ൽ പിടിച്ചെടുത്ത ക്രിമിയൻ മേഖലയുൾപ്പെടെ യുക്രെയ്ൻ്റെ 20 ശതമാനത്തോളം പ്രദേശം നിലവിൽ റഷ്യയുടെ കൈവശമാണ്.
യുക്രെയ്ൻ്റെ കിഴക്കൻ ഡൊണെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിലെ ലൈമാൻ നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള സൈനിക താവളം റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്നാൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടും ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ റഷ്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം കരസേനയുടെ കുറവ് നികത്താൻ യുക്രെയ്ൻ നൂതന ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ ഈ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
Russia is attacking a crowded city center in broad daylight. Just minutes ago, Russian-Iranian drones struck the city of Lviv, seriously injuring two people.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) March 24, 2026
One of the targets was the 17th-century St. Andrew’s Church, part of the UNESCO World Heritage site.
വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. അതിർത്തി തർക്കമാണ് സമാധാന കരാറിന് പ്രധാന തടസം. ഡോൺബാസ് പൂർണമായും വിട്ടുനൽകണമെന്നാണ് റഷ്യയുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ നിലവിൽ യുക്രെയ്ൻ്റെ കൈവശമുള്ള 2000 ചതുരശ്ര മൈലിലധികം ഭൂമി വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് അവർ. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമവായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും യുക്രെയ്ൻ ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
