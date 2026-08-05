ETV Bharat / international

കീവില്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് റഷ്യ; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

യുക്രെയ്‌ന്‍ തലസ്ഥാനത്ത് നരനായാട്ട് തുടര്‍ന്ന് റഷ്യ. രാത്രിയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ മരണവും ആളപായവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

Russia and Ukraine conflict Russia launches attack on Kyiv War Between Russia and Kyiv
Representative image. (ANI)
author img

By ANI

Published : August 5, 2026 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കീവ്: യുക്രെയ്‌നില്‍ തലസ്ഥാനമായ കീവില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് റഷ്യ. ആക്രമണത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിക്കുകയും അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണം കടുത്തിരിക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് നിരവധി റഷ്യന്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തതായി വ്യോമസേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

യുക്രെയ്‌ന്‍ തലസ്ഥാനമായ കീവില്‍ നിരന്തരം സ്‌ഫോടന ശബ്‌ദങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം പ്രത്യാക്രമണവും കടുപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. തെക്കന്‍ റഷ്യൻ റിസോർട്ട് നഗരമായ ഗെലെൻഡ്‌സിക്കിലെ ജനത്തിരക്കേറിയ തീരപ്രദേശത്ത് യുക്രെയ്‌ന്‍ ഡ്രോണിന്‍റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. യുക്രെയ്‌ന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഏഴ്‌ പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

മരിച്ചവരില്‍ നാല്‌ പേര്‍ കുട്ടികളാണ്. സംഭവത്തിൽ 58 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യുക്രെയ്‌ന്‍ തൊടുത്ത് വിട്ട യുഎവി (Unmanned Aerial Vehicle) കടല്‍ത്തീരത്ത് പതിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് റീജിയണൽ ഗവർണർ വെനിയമിൻ കോണ്ട്രാറ്റീവ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡ്രോൺ സ്വയം തകർന്നതാണോ അതോ റഷ്യൻ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വീഴ്ത്തിയതാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന യുഎവി ബീച്ചിന് മുകളില്‍ വച്ച് തകര്‍ന്നു. അതിന് മുമ്പായി നിരവധി തവണ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്‌തു.

അതേസമയം 'തങ്ങള്‍ യുഎവി അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതെല്ലാം വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയുടെ തന്ത്രങ്ങളാണെന്ന്' യുക്രെയ്‌ന്‍ സെന്‍റർ ഫോർ കൗണ്ടറിങ്‌ ഡിസി ഇൻഫോർമേഷന്‍റെ തലവനായ ആൻഡ്രി കോവാലെങ്കോ പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ സൈനിക-വ്യാവസായിക, സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണം കടുത്തതോടെ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല സംഘര്‍ഷം സാധാരണക്കാരെ കൂടുതലായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സിവിലിയന്‍സ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

ഗ്ലൈഡ് ബോംബ് ആക്രമണം

ഇന്നലെ തെക്കന്‍ യുക്രെയ്‌നില്‍ റഷ്യ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. സാപെറീഷ്യന്‍ നഗരത്തിലേക്ക് എട്ട് ഗ്ലൈഡ് ബോംബുകളാണ് റഷ്യ വര്‍ഷിച്ചത്. ആക്രമണത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിക്കുകയും 31 പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. നാല്‌ ജില്ലകളില്‍ കടുത്ത ആക്രമണമാണ് റഷ്യ അഴിച്ച് വിട്ടത്.

22 അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബോംബാക്രമണത്തില്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു. 3,000 കിലോഗ്രാം വരെ സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഗ്ലൈഡ് ബോംബുകള്‍. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ നിലവില്‍ യുക്രെയ്‌നിന് മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബോംബ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ യുക്രെയ്‌നിലെ ജനവാസ മേഖലകളില്‍ റഷ്യന്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ആക്രമണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Also read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴ; 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

TAGGED:

RUSSIA AND UKRAINE CONFLICT
RUSSIA LAUNCHES ATTACK ON KYIV
WAR BETWEEN RUSSIA AND KYIV
RUSSIA ATTACKED KYIV

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.