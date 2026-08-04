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റഷ്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഡ്രോൺ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ പതിച്ച് വൻ ദുരന്തം: മൂന്നു കുട്ടികളടക്കം ഏഴു പേര്‍ മരിച്ചു

കരിങ്കടലിലെ റിസോർട്ട് നഗരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ ദുരന്തം, തുർക്കി ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണം

Turkish ship Nadezhda attack Black Sea drone attack Gelendzhik beach strike Ukrainian drone debris strikes
Representative Image (ANI)
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By ANI

Published : August 4, 2026 at 3:18 PM IST

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മോസ്കോ : തെക്കൻ റഷ്യയിലെ കരിങ്കടൽ തീരത്തുള്ള പ്രശസ്‌തമായ ഗെലെൻഡ്ഷിക് റിസോർട്ട് നഗരത്തിലെ ബീച്ചിൽ ഉക്രേനിയൻ ഡ്രോണിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ പതിച്ച് വൻ ദുരന്തം. മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 40 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. റഷ്യയിലെ ക്രാസ്നോദർ മേഖലയിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം അടുത്ത ആഴ്‌ചകളിൽ ഉണ്ടായ എറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ബീച്ചിൽ ഭീതി പടർത്തി സ്ഫോടനം

റിസോർട്ട് തീരത്ത് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഡ്രോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പതിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. അപകടത്തിൽ 21 പേരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 19 പേർക്ക് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ക്രാസ്നോദർ റീജിയണൽ ഗവർണർ വെനിയാമിൻ കോണ്ട്രാറ്റിയേവ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

സിഎൻഎൻ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് , സ്ഫോടനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തന്നെ മൂന്നിലധികം ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെടിയൊച്ചകൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു. റഷ്യൻ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വെടിയേറ്റ ഡ്രോൺ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബീച്ചിലെ മണലിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വീഡിയോ ദ്യശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബീച്ചിന് തൊട്ടുപടിഞ്ഞാറുള്ള റഷ്യൻ റഡാർ കേന്ദ്രത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഡ്രോൺ എത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം

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പരസ്‌പരം കുറ്റപ്പെടുത്തി റഷ്യയും ഉക്രെയ്‌നും

സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉക്രെയ്ൻ വിസമ്മതിച്ചു. റഷ്യൻ വ്യോമപ്രതിരോധ സേനയുടെ തെറ്റായ ഇടപെടലാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഉക്രേനിയൻ സെൻ്റ ർ ഫോർ കൗണ്ടറിംഗ് ഡിസിൻഫർമേഷൻ മേധാവി ആന്ദ്രി കോവാലെങ്കോ ആരോപിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ നിറഞ്ഞ ബീച്ചിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ടതാണ് ആളപായത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നും, റഷ്യൻ സൈനിക-വ്യവസായ സമുച്ചയങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും മാത്രമാണ് ഉക്രെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കരിങ്കടലിൽ തുർക്കി ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണം

സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കരിങ്കടലിൽ നോവോറോസിസ്‌ക് (Novorossiysk) തുറമുഖത്തിന് സമീപം തുർക്കി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'നദേസ്‌ദ' (NADEZHDA) എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായി. 13 തുർക്കി പൗരന്മാരടക്കം 22 ജീവനക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തും താമസസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഗത്തും ആക്രമണത്തിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടവും തീപിടുത്തവുമുണ്ടായി.

റഷ്യൻ അടിയന്തര രക്ഷാസേന കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി നോവോറോസിസ്‌ക് തുറമുഖത്തേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് തുർക്കി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് തുടർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം സങ്കീർണ്ണമായി തുടരുകയാണ്.

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TAGGED:

TURKISH SHIP NADEZHDA ATTACK
BLACK SEA DRONE ATTACK
GELENDZHIK BEACH STRIKE
UKRAINIAN DRONE DEBRIS STRIKES
RUSSIA UKRAINE DRONE ATTACK

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