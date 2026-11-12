ലോകരാഷ്ട്രീയം മാറിമറിയുന്നു! അമേരിക്ക-ചൈന ഉന്നതതല ചർച്ച; പുടിൻ, ട്രംപ്, ഷി ജിൻപിങ് ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിക്ക് സാധ്യത തെളിയുന്നു
വൻശക്തികളുടെ സംഗമത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു, ട്രംപ്, ഷി, പുടിൻ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടി ചർച്ച ചെയ്ത് റൂബിയോയും വാങ് യീയും
By ANI
Published : November 12, 2026 at 9:44 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര രംഗത്ത് നിർണായക വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഉന്നതതല ചർച്ച. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചൈന സന്ദർശനം, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോറിഡ സന്ദർശനം, റഷ്യയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ത്രികക്ഷി നേതൃയോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യത എന്നിവയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തത്.
അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീയും തമ്മിൽ നവംബർ 11 ബുധനാഴ്ച നടന്ന ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ കടന്നുവന്നത്. ചൈനയുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരമാണ് നവംബർ 11-ന് സംഭാഷണം നടന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടി (APEC Summit) സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഷി ജിൻപിങ് അമേരിക്കയിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയും സംഭാഷണത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി. കൂടാതെ ആഗോള സമാധാനവും ആണവായുധ നിരായുധീകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ത്രികക്ഷി യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച നടത്തി. പരസ്പര ബഹുമാനം, നീതി, തുല്യത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്ത്രപരമായ സ്ഥിരതയുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധത സംഭാഷണത്തിൽ വീണ്ടും പരാമർശിച്ചതായി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു.
ട്രംപിൻ്റെ ചൈന സന്ദർശനവും ഷിയുടെ ഫ്ലോറിഡ യാത്രയും
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചൈന സന്ദർശനമാണ് റൂബിയോയും വാങ് യിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. എപിഇസി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് ട്രംപ് ചൈന സന്ദർശിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡ സന്ദർശിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ചർച്ചയായി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പരസ്പര ബഹുമാനം, നീതി, എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇരുവരും ഓർമിപ്പിച്ചു. ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും പ്രധാനമാണെന്ന നിലപാടാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും മുന്നോട്ടുവച്ചത്.
ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയിൽ റൂബിയോയും വാങ് യീയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തെ 'ക്രിയാത്മകവും പോസിറ്റീവുമായ' ചർച്ചയെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചൈന-അമേരിക്ക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ ചർച്ച നടന്നതായും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
റഷ്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തി ത്രികക്ഷി യോഗം
അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സാധ്യതയും റൂബിയോ-വാങ് സംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ചയായി. ആഗോള സമാധാനവും ആണവ നിരായുധീകരണവും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരമൊരു യോഗം പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, സമാധാനവും ആണവ നിരായുധീകരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നേതൃതല ചർച്ചകൾ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിലയിരുത്തൽ.
എപിഇസി ഉച്ചകോടിക്കിടെ മൂന്ന് നേതാക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഒക്ടോബറിൽ ഷി ജിൻപിങ്ങുമായും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ആണവ നിരായുധീകരണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇത്തരമൊരു ചർച്ച സഹായിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട്. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഷിയുമായും പുടിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിനാണെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ചൈന അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ നീക്കം
ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ സ്ഥിരത നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും സംഭാഷണത്തിൽ വാങ് യി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സെപ്റ്റംബറിൽ ഷി ജിൻപിങ് നടത്തിയ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം സുഗമവും വിജയകരവുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പുതിയ സ്ഥാനനിർണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും ഉള്ളടക്കവും കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കാൻ അന്ന് ഇരുനേതാക്കളും സമ്മതിച്ചതായും വാങ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലവിൽ കാണുന്ന സ്ഥിരത എളുപ്പത്തിൽ കൈവരിച്ചതല്ലെന്നും അത് ചൈനയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും യുക്തിസഹമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളും പൊതുവായ താൽപര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയോടുള്ള ചൈനയുടെ നയം സ്ഥിരതയോടെയും തുടർച്ചയോടെയും മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് വാങ് യി വ്യക്തമാക്കി. ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ചൈന തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
2026-ലെ APEC നേതാക്കളുടെ അനൗപചാരിക യോഗവും ജി20 നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിയും വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പരസ്പരം പിന്തുണ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശിച്ചു. ചൈന-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ക്രിയാത്മകവും തന്ത്രപരവുമായ സ്ഥിരത ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്ന് വാങ് യി വ്യക്തമാക്കി.
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