മ്യാൻമർ തീരത്ത് ബോട്ടുകൾ തകർന്നു; അഞ്ഞൂറിലധികം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്
ജൂൺ അവസാനവാരം മ്യാൻമറിലെ രഖൈൻ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച രണ്ട് ബോട്ടുകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
Published : July 16, 2026 at 4:43 PM IST
യാംഗോൺ: ആഭ്യന്തരയുദ്ധം രൂക്ഷമായ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് ജീവരക്ഷാർഥം പലായനം ചെയ്ത അഞ്ഞൂറിലധികം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ കടൽ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. മ്യാൻമർ തീരത്തുണ്ടായ രണ്ട് വള്ളങ്ങളുടെ അപകടത്തിൽ 500-ലധികം പേരെ കാണാതായതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർഥി ഏജൻസിയും (UNHCR) അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ സംഘടനയും (IOM) സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ജൂൺ അവസാനവാരം മ്യാൻമറിലെ രഖൈൻ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച രണ്ട് ബോട്ടുകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യ ബോട്ടിൽ 250 പേരും രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽ 280 ഓളം പേരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ട് ജൂലൈ 8-ന് മ്യാൻമറിലെ ഇരാവതി തീരത്ത് വെച്ച് മുങ്ങിയതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ. മോശം കാലാവസ്ഥയും കടൽക്ഷോഭവുമാണ് അപകടകാരണമെന്ന് യുഎൻ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കി.
മ്യാൻമറിലെ സൈനിക അടിച്ചമർത്തലും ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്യാമ്പുകളിലെ ദുരിതവുമാണ് മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടൽമാർഗം അപകടകരമായ യാത്ര നടത്താൻ റോഹിങ്ക്യകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ആൻഡമാൻ കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി 900-ത്തോളം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ മരണപ്പെടുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യുഎൻ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അഭയാർഥികൾക്കും കുടിയേറ്റക്കാർക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സമുദ്രപാതയായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
മ്യാൻമറിൽ 2021-ലുണ്ടായ സൈനിക അട്ടിമറിയെത്തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച ആഭ്യന്തരയുദ്ധം രഖൈൻ മേഖലയെയും ബാധിച്ചതോടെ റോഹിങ്ക്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ സൈന്യവും വിമത ഗ്രൂപ്പായ അരകാൻ ആർമിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കിടയിൽ അഭയാർഥികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. കാണാതായവർക്കായുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെങ്കിലും, വൻ ദുരന്തത്തിൻ്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
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