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മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി വന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ സേഫ്; കുത്തി തുറന്ന് നാട്ടുകാർ, 29 പേർ പിടിയിൽ

അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തികൾ 19 നും 49 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ. കണ്ടെടുത്ത പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്.

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Representational image (Getty image)
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By PTI

Published : August 29, 2026 at 3:31 PM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ മിന്നൽ പ്രളയത്തിനിടെ മോഷണം. 29 പേർ അറസ്‌റ്റിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേപ്പാളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിനിടെയാണ് ബാങ്ക് സേഫ് തുറന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കവർന്നത്. പിന്നാലെ പൊലീസ് ഇവരെ സാഹസികമായി പിടികൂകയായിരുന്നു.

മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി വന്ന സേഫ് തുറന്നപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ കാഴ്‌ച കണ്ടത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അതിനുള്ളിലെ പണം കൈക്കലാക്കി. നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് സേഫ് പൊളിച്ച് പണം കവർന്നത്. റസുവയിലെ ഭോട്ടെകോഷി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം. വിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ 29 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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അവരുടെ കൈവശം നിന്ന് 92,68,505 നേപ്പാളീസ് രൂപ (ഏകദേശം 57 ലക്ഷം രൂപ) കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗൽച്ചി-4 ലെ മസ്താർ നിവാസികളാണ്. ചിലർ ഗൽച്ചി-6 ലെ ആദംഘട്ടിൽ നിന്നും സിദ്ധാലെക്-7 ലെ ആദംതാറിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ്. മറ്റുള്ളവർ ചിത്വാൻ, പാർസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും നിലവിൽ ധാഡിംഗിൽ താമസിക്കുന്നവരുമാണ്. അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തികൾ 19 നും 49 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്.

അതേസമയം കണ്ടെടുത്ത പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കും. സമാനമായ സംഭവം ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ച സ്‌ത്രീയുടെ കമ്മലുകൾ മോഷ്‌ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ മോഷണത്തിനിടെ എടുത്ത വീഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് കള്ളന്മാർ വലയിലായത്.

മരണം 616 ആയി

നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍പ്രളയത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 616 ആയി ഉയർന്നു. കാണാതായ നിരവധി ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ കുതിച്ചുയർന്നത്. ബുധനാഴ്ച മധ്യനേപ്പാളിലെ റസുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ 1,924-ലധികം ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് നേപ്പാൾ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേപ്പാളിൽ തെരച്ചിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്‌മെൻ്റ്‌ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ എട്ട് ജില്ലകളെയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും മാരകമായി ബാധിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് ചിത്വാനിൽ നിന്നാണ് (233 പേർ). നവൽപരാസി ഈസ്റ്റ് (158), നുവാകോട്ട് (51), ഗോർഖ (48) എന്നീ ജില്ലകളിലും വലിയ ജീവഹാനിയുണ്ടായി.

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TAGGED:

ROBBERY
NEPAL FLOOD
BANK ROBBERY DURING FLOOD
NEPAL POLICE
ROBBERY DURING NEPAL FLOODS

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